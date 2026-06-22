خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حالی که رژیم صهیونیستی مدعی شده که قصد عقب نشینی از اراضی اشغالی لبنان را ندارد و با وجود امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان به اشغالگری خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد، حزب‌الله لبنان تلاش دارد ارتش صهیونیستی را با ابزارهای پیشرفته‌ای که فراتر از مدل سنتی است، به یک جنگ فرسایشی بکشاند.

پهپادهای انتحاری (FPV) حزب الله که با تکنولوژی فیبر نوری کار می‌کنند، دست برتر رژیم صهیونی در جنگ الکترونیک و پارازیت را با شکست مواجه کرده و عملیات در جنوب لبنان را پرهزینه و تهدیدآمیز قرار داده است.

شبکه خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به رویکرد جدید حزب الله لبنان در تقابل با رژیم صهیونیستی می‌نویسد که «فرسایش متحرک»، محور مهم‌ترین تاکتیک‌های حزب‌الله است. انتقال از دفاع ثابت به دفاع انعطاف‌پذیر و متحرک، موقعیت صهیونیستی در مناطق اشغالی جنوب لبنان را به یک هدف احتمالی و فرسایش مداوم تبدیل کرده است.

به این ترتیب ارتش رژیم صهیونیستی حتی اگر بتواند وارد منطقه‌ای شود، نمی‌تواند تضمین کند که در آنجا با امنیت کار کند یا کنترل خود را با هزینه کم تثبیت کند.

الجزیره در گفتگو با منیر شحاده، هماهنگ‌کننده سابق دولت لبنان در یونیفیل، عمر معربونی، پژوهشگر نظامی و سیاسی و علی مطر تحلیلگر سیاسی و دانشگاهی تاکتیک‌های حزب الله برای مقابله با ارتش صهیونیستی را شامل موارد زیر می داند:

- تکیه بر گروه‌های رزمی کوچک و انعطاف‌پذیر.

- تکیه بر کمین های رزمی، از طریق کشاندن نیروهای نخبه اسرائیلی به مناطق کشتار دقیق و فعال کردن «تاکتیک فاصله صفر» برای از بین بردن آنها.

- اجرای کمین‌های مکرر علیه نیروها و خودروها.

- هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و خطوط تدارکاتی با موشک، توپخانه و پهپاد به جای محدود شدن به خطوط مقدم.

- ادغام عملیات پهپادی، شناسایی میدانی و آتش زمینی که سیستم‌های حفاظتی نظامی رژیم صهیونیستی (مانند سیستم تروفی) را فلج می‌کند و امکان هدف قرار دادن دقیق تجمعات و خودروهای زرهی اسرائیل را فراهم می‌کند.

- جنگ از عمق حتی پس از ورود خودروهای اسرائیلی به زمین، به جای استفاده از یک خط دفاعی ثابت و محافظت از نیروی انسانی و تجهیزات موشکی میان‌برد و دوربرد در داخل شبکه‌ تونل‌های تاکتیکی.

پهپادهای حزب‌الله

عمر معربونی می گوید: در جنگ‌های مدرن و نامتقارن، پهپادها به خطرناک‌ترین ابزار تاکتیکی تبدیل شده‌اند. چند صد دلار کافی است تا خودروها و زره‌پوش‌های اسرائیلی به ارزش میلیون‌ها دلار را نابود کند و تجمعات انسانی نظامیان صهیونیست را هدف قرار داده و تلفات سنگین انسانی و مادی به دشمن وارد کند و آن را مجبور به بازنگری در محاسبات خود نماید.

منیر شحاده در این زمینه تاکید کرد که ارزش نظامی پهپادهای فیبر نوری حزب الله تنها در قدرت تخریبی آن نیست، بلکه در این است که اثربخشی برتری اسرائیل در زمینه پارازیت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین عناصر قدرت تل آویو را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر وجود تصاویر مختلف از این عملیات‌ها باعث می‌شود ارتش صهیونیستی نتواند اخبار این حملات را سانسور کند.

شحاده و معربونی مهمترین ویژگی‌های پهپادهای انتحاری حزب الله را شامل موارد زیر می‌دانند:

- قابلیت مانور فوق‌العاده و پرواز در ارتفاع بسیار پایین که رادارهای سیستم‌های دفاع هوایی (مانند گنبد آهنین) را کور می‌کند.

- عدم وابستگی به امواج رادیویی سنتی.

- تقریباً تحت تأثیر پارازیت الکترونیکی دشمن قرار نمی‌گیرد.

- انتقال تصویر مستقیم و با وضوح بالا به اپراتور.

- امکان هدایت با دقت بسیار بالا تا آخرین لحظه.

- دشواری غیرفعال کردن آنها با ابزارهای جنگ الکترونیک معمول در صورت استفاده علیه خودروهای زرهی و کامیون‌های لجستیکی، نقاط فرماندهی، و همچنین انبارهای مهمات و تجمع سربازان.

معربونی می گوید که تل آویو به شدت در تلاش است تا راه‌حل‌های سریعی را اتخاذ کند که میلیاردها دلار برای آنها اختصاص داده است، مانند سیستم لیزری «پرتو آهنین» که برای رهگیری حرارتی طراحی شده است. نصب سیستم دوربین‌های کامپیوتری بر روی تفنگ‌های سربازان برای قادر ساختن آنها به سرنگونی پهپاد با گلوله‌های معمولی و استفاده از پهپادهای رهگیر از دیگر برنامه های صهیونیست‌ها برای مقابله با پهپادهای انتحاری حزب الله است که هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد.

کمین‌های مرگبار

کمین‌ نیروهای حزب الله در پشت خطوط نفوذ دشمن، اوج حرفه‌ای عملیات حزب‌الله در میدان و سازگارترین سلاح با طبیعت جنوب لبنان است که از مهم ترین تاکتیک‌های حزب الله و از موفق‌ترین روش‌های جنگ چریکی است.

این کمین‌ها معمولاً عملیات پشتیبانی لجستیک، نیروهای پشتیبانی و گروه‌های امدادی پزشکی را هدف قرار می‌دهند، که منجر به سردرگمی سیستم فرماندهی و کنترل اسرائیل و تبدیل پیشروی دشمن به «تله فرسایشی» می‌شود.

از نظر تل آویو؛ کمین‌ها، چالش بزرگتری برای ارتش ایجاد می‌کنند و ارتش صهیونیستی مجبور به مقابله با گروه‌های کوچکی می‌شود که به صورت مخفیانه حرکت می‌کنند و پس از ضربات عمیق به دشمن، عقب‌نشینی می‌کنند.

تاثیرات این کمین‌ها در موارد زیر ظاهر می‌شود:

- اختلال در حرکت نیروها.

- تحمیل احتیاط بیش از حد به واحدهای پیشرو ارتش.

- فرسایش زمان و تلاش.

- افزایش نیاز به حفاظت و همراهی.

- تأثیر روانی بر سربازان.

معربونی می گوید که «جنگ چریکی و کمین‌های پیچیده» مستقیماً به قلب دکترین رزمی ارتش صهیونیستی ضربه می‌زند، و تأثیرات مخربی بر تیم‌های نخبه نفوذ کننده، از جمله تیپ گولانی دارد.

برنامه‌های نظامی حزب الله موسوم به «تاکتیک ارواح» در واکنش به «تهاجم سریع» رژیم صهیونیستی به لبنان و با کمین‌های ترکیبی، از بمب های کنار جاده‌ای و موشک‌های هدایت‌شونده آغاز می شود و با حمله پهپادهای فیبر نوری ادامه می یابد. این امر فرماندهان میدانی را مجبور می‌کند تا حرکت خود را کند کرده و از پیشروی عمیق به خاک لبنان خودداری کنند.

آیا تل آویو در تخریب زیرساخت های حزب الله موفق است؟

معربونی و مطر معتقدند که ارتش صهیونیستی در دستیابی به هدف استراتژیک اعلام شده خود یعنی برچیدن زیرساخت‌های سخت افزاری حزب‌الله شکست خورده است و تحولات میدانی چیزی بیش از تخریب تاکتیکی نیست.

این کارشناسان تاکید دارند که زیرساخت‌های مقاومت تأسیسات سنتی دو بعدی نیستند که بتوان آنها را با بمباران سطحی از بین برد؛ بلکه یک سیستم گسترده و مستحکم زیرزمینی شامل شبکه‌های پیچیده تونل و انبارهای مستحکم است و عمق تاکتیکی و عملیاتی آن همچنان سالم است.

قواعد جدید بازی توسط حزب الله ترسیم می شود

تحلیلگران معتقدند که حزب‌الله از ۲ مارس گذشته در تلاش برای ترسیم قواعد درگیری جدید است و موفقیت آن در جلوگیری از دستیابی کامل اسرائیل به اهدافش، بخشی از معادله بازدارندگی را ایجاد می‌کند. معربونی معتقد است که حزب الله در فرسایش و افزایش هزینه ارتش صهیونیستی موفق بوده است.

به گفته معربونی حزب الله در کوتاه‌مدت در انتقال از «بازدارندگی ممانعت» به «بازدارندگی فرسایش و افزایش هزینه» موفق شد و شهرک‌های شمالی و عمق حیفا و تل‌آویو را به مناطق غیرقابل زندگی امن تبدیل کرد و یگان‌های نخبه ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان را به فرسایش کشانده است. در بلندمدت نیز حزب الله لبنان، بازدارندگی بی‌سابقه و طولانی مدت بر اساس «شکست برتری زمینی اسرائیل» را پایه‌گذاری کرد.

شحاده و مطر معتقدند که نقشه راه حزب‌الله برای حفظ معادله بازدارندگی جدید از طریق اجرای کمین‌های مؤثر، استفاده از پهپادهای انتحاری، حفظ توانایی موشکی مؤثر و تهدید نیروهای نفوذکننده و مراکز پشتیبانی آنها صورت می گیرد.

این کارشناسان معتقدند که موفقیت بازدارندگی حزب الله در بلند مدت به ۳ عامل بستگی دارد:

- توانایی مقاومت در بازسازی خسارت های انسانی و نظامی.

- حفظ توانایی‌های موشکی و پهپادی پیشرفته.

- قانع شدن تل آویو به اینکه هر رویارویی جدیدی منجر به خسارات بزرگ و مستمر خواهد شد.

این تحلیلگران مسائل عربی در نهایت اعلام کردند که حزب‌الله موفق شده است نبرد را در محیطی که با عناصر آن سازگارتر است، به دشمن تحمیل کند و ارتش رژیم صهیونیستی مجبور شده است در محیطی که از نظر فناوری با پهپادهای فیبر نوری و کمین‌های پیچیده تحلیل رفته است، بجنگد که این امر منجر به ناتوانی آن در تعیین سرنوشت نبرد زمینی شده است.

به گفته تحلیلگران، این ناتوانی پیامی برای نسل‌های آینده سرکردگان رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه هر گونه تفکر در مورد حمله همه جانبه به لبنان در آینده به معنای ورود به تونلی تاریک از تلفات انسانی و اقتصادی غیرقابل تحمل خواهد بود.