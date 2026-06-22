حماس: کشتار کودکان در الخلیل تلاش ناکام برای مهار مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد ادامه کشتار ملت فلسطین از سوی دشمن فاشیست صهیونیستی و حمله مستقیم به کودکان و نوجوانان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است.

این بیانیه تصریح کرد که کابینه رژیم صهیونیستی با دنبال کردن سیاست قتل و ترور، به تلاش ناکام خود ادامه می دهد و می خواهد شعله ریشه‌دار مقاومت در کرانه باختری را خاموش کند.



حماس ضمن تسلیت شهادت دو شهروند فلسطینی در الخلیل به نام های «عیسی عرفات اسماعیل عوض» جوان ۱۹ ساله و «رضا سامی حسن عوض» نوجوان ۱۵ ساله، تاکید کرد همه تلاش‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی برای ارعاب مردم کرانه باختری از طریق کشتار سازمان‌ یافته، با شکست و ناکامی روبه‌رو خواهد شد و این جنایات چیزی جز افزایش پایداری، استقامت، تقویت اراده مقاومت، پایبندی ملت فلسطین به حقوق خود و عزم آنان برای مقابله با تجاوزات و عربده‌کشی‌های مستمر اشغالگران به دنبال نخواهد داشت.

این جنبش از مردم فلسطین در استان الخلیل و همه استان‌های کرانه باختری خواست همه اشکال مقاومت را تشدید کنند، در نقاط درگیری و تماس با اشغالگران حضور گسترده‌تری داشته باشند، با تروریسم اشغالگران مقابله کنند، از ملت و سرزمین فلسطین حمایت کنند و مانع تجاوزات شهرک‌نشینان شوند.

نظامیان صهیونیست نزدیک شهرک صهیونیست‌نشین «کرمی تسور» به سوی این دو نوجوان فلسطینی تیراندازی کردند. منابع محلی اعلام کردند پیکر این دو شهید پس از شهادت، توسط نظامیان اشغالگر توقیف شده است.