به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «باد صبا»، مستندی شاعرانه است که از فراز آسمان به طبیعت، شهرها و مردم ایران نگاه می‌کند. این اثر در سال ۱۳۴۸ ساخته شد و گفتار آن را منوچهر انور نوشته و خوانده است. لاموریس هنگام فیلمبرداری از سد کرج، بر اثر سقوط بالگرد بر فراز دریاچه سد، جان خود را از دست داد. «باد صبا» در سال ۱۹۷۸ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین مستند شد.

نسخه اصلاح شده‌ فیلم «باد صبا» با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند و همراهی فیلمخانه ملی ایران به اضافه بخش‌هایی از نماهای دیده‌نشده آن در ساعت ۱۸ روز دوشنبه اول تیر در سالن سینما فردوس موزه سینما به نمایش گذاشته می‌شود و پس از نمایش اثر، محمد مقدم درباره آثار لاموریس و جایگاه آنها در سینمای مستند گفتگو می‌کند.

ورود و تماشای فیلم برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.