چک برای ایری نقد شد/ همراهی مدافع پر حرف و حدیث در بازی دوم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال دانیال ایری به پرسپولیس که طی هفتههای گذشته یکی از سوژههای پرحاشیه نقلوانتقالات سرخپوشان بود، سرانجام به نقطه پایانی رسید. دو باشگاه پرسپولیس و نساجی پس از چند مرحله مذاکره بر سر مبلغ انتقال به توافق رسیدند و با انجام تعهد مالی پرسپولیس، آخرین مانع برای نهایی شدن این جابهجایی نیز برطرف شد.
ایری که از مدتها قبل مورد توجه مهدی تارتار قرار داشت، در نهایت پس از کشوقوسهای فراوان پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد و از پنجشنبه هفته گذشته در تمرینات این تیم حاضر شد. حضور او در تمرینات در شرایطی اتفاق افتاد که مراحل اداری انتقال همچنان در حال تکمیل بود و باشگاه پرسپولیس ترجیح داد تا بسته شدن کامل پرونده، از معرفی رسمی این بازیکن خودداری کند.
حالا با انجام پرداخت توافقشده و تعیین تکلیف انتقال، پرسپولیس دیگر منع قانونی برای ثبت و معرفی ایری ندارد و این مدافع میتواند به عنوان یکی از خریدهای جدید تیم تارتار فعالیت خود را ادامه دهد.
از سوی دیگر، پیگیریهای انجامشده نشان میدهد کارت بازی ایری نیز امروز صادر خواهد شد تا این بازیکن از نظر اداری مشکلی برای همراهی پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر نداشته باشد. در واقع، برخلاف دیدار افتتاحیه که ایری امکان حضور در فهرست پرسپولیس را نداشت، حالا نام او میتواند در فهرست بازیکنان تیم برای مسابقه هفته دوم قرار بگیرد.
شایان ذکر است انتقال ایری به پرسپولیس یکی از طولانیترین پروندههای نقلوانتقالاتی پرسپولیس در تابستان امسال بود که ابتدا با اختلاف بر سر مبلغ رضایتنامه و نحوه پرداخت آن به مراحل پایانی رسید، اما در نهایت با توافق دو باشگاه بسته شد تا تارتار یکی دیگر از بازیکنان موردنظر خود را در اختیار داشته باشد.
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