تاکید عراقچی بر مواضع ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفتگو با اشاره بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تروریستی، از جمله حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق و توطئه‌هایی که می‌تواند به روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور آسیب وارد کند، تأکید کرد.



طرفین همچنین در این تماس تلفنی بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات مرزهای مشترک و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور برای پیشگیری از هرگونه ناامنی و تهدید علیه امنیت مرزی تأکید کردند.