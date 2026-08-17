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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

تاکید عراقچی بر مواضع ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق

تاکید عراقچی بر مواضع ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق

وزیر امور خارجه در گفتگو با همتای عراقی خود بر مواضع اصولی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفتگو با اشاره بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تروریستی، از جمله حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق و توطئه‌هایی که می‌تواند به روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور آسیب وارد کند، تأکید کرد.

طرفین همچنین در این تماس تلفنی بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات مرزهای مشترک و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور برای پیشگیری از هرگونه ناامنی و تهدید علیه امنیت مرزی تأکید کردند.

کد مطلب 6919652

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