کمرزرین، شهر زیرزمینی کردعلیا و ۳ اثر تاریخی اصفهان ثبت ملی شدند

امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت میراث وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پرونده پنج اثر تاریخی از استان اصفهان بررسی و با ثبت آنها در فهرست میراث ملی کشور موافقت شد.
وی افزود: شهر زیرزمینی کردعلیا در شهرستان تیران و کرون، محوطه کمرزرین در شهر اصفهان، محوطه باستانی بادافشان بادرود، مسجد آدینه دستجرد و خانه تاریخی آرایی خوراسگان، پنج اثری هستند که در شورای ثبت میراث وزارت میراث فرهنگی برای قرار گرفتن در فهرست میراث ملی کشور به تصویب رسیدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: اهمیت این مصوبه صرفاً به افزایش شمار آثار ثبت ملی استان محدود نمیشود، بلکه ثبت این مجموعه از محوطهها و بناها به معنای شناسایی رسمی ارزشهای تاریخی و معماری آنها در سطح ملی و فراهم شدن چارچوب حقوقی و حفاظتی مشخص برای صیانت از این آثار است.
کرمزاده با اشاره به جایگاه محوطه کمرزرین در میان آثار مصوب اظهار کرد: ثبت ملی کمرزرین از این جهت اهمیت ویژهای دارد که این محدوده یکی از محوطههای مهم باستانشناسی در بافت تاریخی اصفهان به شمار میرود و یافتههای حاصل از مطالعات و کاوشهای انجامشده در آن، اطلاعات ارزشمندی از لایههای تاریخی شهر اصفهان در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
وی ادامه داد: محوطه کمرزرین طی سالهای اخیر به یکی از نقاط مهم باستانشناسی شهری اصفهان تبدیل شده است. در جریان عملیات عمرانی این محدوده، شواهد معماری تاریخی آشکار شد و ادامه عملیات به منظور انجام مطالعات و کاوشهای باستانشناسی متوقف شد. یافتههای منتشرشده از کاوشهای این محوطه شامل بقایای سازههای معماری، عناصر مرتبط با سامانههای آبی، کوره سفال، کفهای آجرفرش و دیگر شواهد تاریخی بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین ثبت شهر زیرزمینی کردعلیا در شهرستان تیران و کرون را یکی دیگر از محورهای مهم این مصوبه دانست و گفت: قرار گرفتن این اثر در فهرست میراث ملی کشور، جایگاه آن را به عنوان بخشی از ظرفیتهای تاریخی و معماری استان تثبیت میکند و زمینه را برای پیگیری جدیتر اقدامات حفاظتی، مطالعاتی و معرفی آن فراهم خواهد کرد.
وی درباره سایر آثار ثبتشده نیز بیان کرد: محوطه باستانی بادافشان بادرود، مسجد آدینه دستجرد و خانه تاریخی آرایی خوراسگان نیز در همین فرآیند در شورای ثبت میراث وزارت میراث فرهنگی بررسی و ثبت ملی آنها تصویب شده است.
کرمزاده تأکید کرد: ثبت ملی، یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حفاظت از میراث فرهنگی است و قرار گرفتن یک اثر در فهرست میراث ملی، جایگاه حفاظتی آن را ارتقا میدهد و هرگونه تصمیمگیری درباره مداخلات، مرمت، تغییرات کالبدی و اقدامات مؤثر بر اصالت و هویت اثر را تابع ضوابط و مقررات حوزه میراث فرهنگی میکند. در روندهای پیشین ثبت آثار تاریخی نیز ادارهکل میراث فرهنگی استان اصفهان ثبت ملی را یکی از ابزارهای اصلی حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان به دلیل برخورداری از گستره قابل توجهی از محوطههای باستانشناختی، بناهای تاریخی و مجموعههای واجد ارزش، نیازمند تداوم روند شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده و ثبت آثار در فهرست میراث ملی کشور است و این فرآیند باید همزمان با برنامهریزی برای حفاظت و معرفی آثار دنبال شود.
به گزارش مهر، تصویب ثبت ملی پنج اثر تاریخی در شورای ثبت میراث وزارت میراث فرهنگی، در شرایطی انجام شده است که محوطه کمرزرین طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات باستانشناسی شهری اصفهان تبدیل شده و استمرار مطالعات آن میتواند به شناخت دقیقتر ساختار تاریخی این بخش از شهر کمک کند. مجوز فصل دوم کاوشهای باستانشناسی کمرزرین نیز پیشتر صادر شده بود.
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