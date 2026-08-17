به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به بهبود چشمگیر وضعیت این پهنه آبی، گفت: افزایش قابل توجه حجم آب دریاچه ارومیه حاصل بارشهای مناسب، مدیریت منابع آب در حوضه آبریز و اجرای طرحهای انتقال آب است.
وی با بیان اینکه رشد چندبرابری حجم آب دریاچه در شرایطی رقم خورده که میزان بارشها به همین نسبت افزایش نیافته است، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مؤثر مدیریت منابع آب و اقدامات انجام شده برای تقویت ورودی آب به دریاچه ارومیه است.
رحمانب همچنین مسیرگشایی رودخانههای اقماری را از اقدامات مهم برای استفاده بهینه از منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام باید با جدیت ادامه یابد و تمامی ظرفیت ماشینآلات برای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها به کار گرفته شود.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت بازگشایی مسیرهای مسدود منتهی به دریاچه ارومیه نیز تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید برای بهبود وضعیت رودخانهها و افزایش آبرسانی به دریاچه ارومیه پای کار باشند و در صورت نیاز از ظرفیتهای مردمی نیز استفاده شود.
رحمانی همچنین با اشاره به احتمال تداوم وضعیت مناسب آبی دریاچه ارومیه تا پایان سال آبی و احتمال بارشهای زودهنگام پاییزی، اضافه کرد: بهرهگیری از این ظرفیت منوط به لایروبی و مسیرگشایی اصولی رودخانههای اقماری است.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بر ضرورت اطلاعرسانی مستمر و شفاف درباره آخرین وضعیت دریاچه تأکید کرده و افزود: ارائه منظم و دقیق اطلاعات مربوط به تراز و حجم آب، ضمن آگاهی بخشی به مردم، موجب تقویت اعتماد عمومی و مقابله با برخی فضاسازیها خواهد شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع پیشبینی وضعیت بارندگیها در سال آبی پیشرو و ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت منابع آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت تسریع در لایروبی رودخانهها، انهار و مسیرهای انتقال آب به منظور افزایش ظرفیت عبور و هدایت روانآبها و جلوگیری از هدررفت منابع آبی تأکید و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه با جدیت و هماهنگی دستگاههای مسئول دنبال شود.
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