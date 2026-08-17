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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

رحمانی: دستگاه‌ها برای افزایش آب‌رسانی به دریاچه ارومیه پای کار باشند

رحمانی: دستگاه‌ها برای افزایش آب‌رسانی به دریاچه ارومیه پای کار باشند

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: همه دستگاه‌ها باید برای بهبود وضعیت رودخانه‌ها و افزایش آب‌رسانی به دریاچه ارومیه پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به بهبود چشمگیر وضعیت این پهنه آبی، گفت: افزایش قابل توجه حجم آب دریاچه ارومیه حاصل بارش‌های مناسب، مدیریت منابع آب در حوضه آبریز و اجرای طرح‌های انتقال آب است.

وی با بیان اینکه رشد چندبرابری حجم آب دریاچه در شرایطی رقم خورده که میزان بارش‌ها به همین نسبت افزایش نیافته است، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مؤثر مدیریت منابع آب و اقدامات انجام شده برای تقویت ورودی آب به دریاچه ارومیه است.

رحمانب همچنین مسیرگشایی رودخانه‌های اقماری را از اقدامات مهم برای استفاده بهینه از منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام باید با جدیت ادامه یابد و تمامی ظرفیت ماشین‌آلات برای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها به کار گرفته شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت بازگشایی مسیرهای مسدود منتهی به دریاچه ارومیه نیز تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید برای بهبود وضعیت رودخانه‌ها و افزایش آب‌رسانی به دریاچه ارومیه پای کار باشند و در صورت نیاز از ظرفیت‌های مردمی نیز استفاده شود.

رحمانی همچنین با اشاره به احتمال تداوم وضعیت مناسب آبی دریاچه ارومیه تا پایان سال آبی و احتمال بارش‌های زودهنگام پاییزی، اضافه کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت منوط به لایروبی و مسیرگشایی اصولی رودخانه‌های اقماری است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف درباره آخرین وضعیت دریاچه تأکید کرده و افزود: ارائه منظم و دقیق اطلاعات مربوط به تراز و حجم آب، ضمن آگاهی‌ بخشی به مردم، موجب تقویت اعتماد عمومی و مقابله با برخی فضاسازی‌ها خواهد شد.

در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع پیش‌بینی وضعیت بارندگی‌ها در سال آبی پیش‌رو و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت تسریع در لایروبی رودخانه‌ها، انهار و مسیرهای انتقال آب به منظور افزایش ظرفیت عبور و هدایت روان‌آب‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع آبی تأکید و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه با جدیت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

کد مطلب 6919639

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