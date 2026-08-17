به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در ساری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، فراهم کردن شرایط لازم برای حضور دانش‌آموزان در مدارس و استمرار آموزش حضوری است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها و مدیران مناطق باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک، زیرساخت‌های مورد نیاز مدارس را بررسی و برای رفع کمبودهای احتمالی اقدام کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روند آماده‌سازی برای بازگشایی مدارس در کشور در حال انجام است، ادامه داد: خوشبختانه بخش مهمی از اقدامات اجرایی انجام شده و شرایط لازم برای شروع سال تحصیلی جدید در بسیاری از مناطق فراهم است.

رمضانی یکی از اقدامات انجام شده را ثبت‌نام دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: فرآیند ثبت‌نام در استان‌ها به نحو مطلوب پیش رفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای سازماندهی دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌ها انجام شده است.

وی همچنین درباره وضعیت کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بیان کرد: کتاب‌های درسی مورد نیاز در بیشتر شهرستان‌ها و مدارس توزیع شده و این روند برای تکمیل نیازهای باقی‌مانده ادامه دارد تا دانش‌آموزان در زمان آغاز سال تحصیلی با کمبود کتاب مواجه نباشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش از ساماندهی نیروی انسانی و کلاس‌بندی معلمان نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی یاد کرد و افزود: کلاس‌بندی معلمان در سراسر کشور انجام شده و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی مدارس در حال پیگیری است.

رمضانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی آموزش و پرورش گفت: هدف این است که مجموعه اقدامات پیش از آغاز مهر به سرانجام برسد تا مدارس بتوانند سال تحصیلی را با کمترین مشکل و دغدغه آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش تلاش دارد با تکمیل فرآیندهای باقی‌مانده، شرایطی فراهم کند که بازگشایی مدارس در مهرماه ۱۴۰۵ با آمادگی مناسب انجام شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها سال تحصیلی جدید را با آرامش بیشتری آغاز کنند.