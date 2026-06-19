به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن منفردیان عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان پایش و رصد شناورهای صیادی در دریا، سه فروند لنج صیادی متعلق به استان‌های همجوار به همراه یک قایق بدون هویت شناسایی و به دلیل انجام صید ممنوعه ترال و همچنین صید به روش محاصره‌ای و تخطی از حریم‌های صیدگاهی توقیف شدند.

وی افزود: در بازرسی از این شناورها، تجهیزات صید غیرمجاز شامل سه جفت تخته ترال لنج، ۱۰ رشته تور ترال، ۲ دستگاه موتور برق، ۶ عدد پروژکتور و حدود ۹۰۰ کیلوگرم انواع آبزیان کشف و ضبط شد.

وی گفت: بلافاصله پس از توقیف، برای هر چهار شناور پرونده تخلف صیادی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون تخلفات صیادی ارسال شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان اظهار داشت: این یگان با استفاده از تمام ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی خود، مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

