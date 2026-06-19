مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فردا شنبه ۳۰ خرداد افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: دما طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه کاشان و آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین مناطق استان هستند، افزود: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعت بامداد فردا به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بیشتر مناطق این استان تا روز سه‌شنبه دوم تیرماه افزایش نسبی دما بین سه تا پنج درجه سلسیوس را تجربه خواهند کرد.

معتمدی اضافه کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر گاهی با وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، همچنین احتمال خیزش گرد و خاک محلی در برخی مناطق مستعد شمال و شمال شرق استان وجود دارد.