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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

هواشناسی:

اصفهان گرم‌تر می شود

اصفهان گرم‌تر می شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم روند افزایشی دما در این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد. 

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فردا شنبه ۳۰ خرداد افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: دما طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه کاشان و آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین مناطق استان هستند، افزود: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعت بامداد فردا به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بیشتر مناطق این استان تا روز سه‌شنبه دوم تیرماه افزایش نسبی دما بین سه تا پنج درجه سلسیوس را تجربه خواهند کرد.

معتمدی اضافه کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر گاهی با وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، همچنین احتمال خیزش گرد و خاک محلی در برخی مناطق مستعد شمال و شمال شرق استان وجود دارد.

کد مطلب 6865066

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