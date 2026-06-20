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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش دمای هوا در قزوین

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش دمای هوا در قزوین

قزوین- کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین از تداوم استقرار شرایط جوی پایدار در سطح استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: در این مدت روند افزایش دمای هوا نیز ادامه می‌یابد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان تا اواسط هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از روز گذشته روند افزایش دما در استان آغاز شده و این روند طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که هوای گرم در بیشتر مناطق استان حاکم می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین با اشاره به پیامدهای افزایش دما تصریح کرد: در پی تداوم هوای گرم، احتمال افزایش مصرف حامل‌های انرژی، بروز گرمازدگی به‌ویژه در میان سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و همچنین وارد شدن خسارت ناشی از تنش دمایی به برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

بهروزی با توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: گروه‌های حساس و بیماران تا حد امکان از تردد و حضور غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت ناشی از افزایش دما در نظر بگیرند.

کد مطلب 6865414

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