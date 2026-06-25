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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ثبت دمای ۴۵ درجه در اصفهان؛ وضعیت جوی پایدار می‌ماند

ثبت دمای ۴۵ درجه در اصفهان؛ وضعیت جوی پایدار می‌ماند

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وضعیت جوی این استان تا اواسط هفته دوم تیرماه پایدار و آرام پیش‌بینی می‌شود.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده در سطح استان جو پایدار خواهد بود و آسمانی صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد به نسبت شدید وگردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا جمعه به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، مهاباد از توابع شهرستان اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

طهماسبی اضافه کرد: شهرستان‌های بویین میاندشت و چادگان با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین مناطق استان طی بامداد جمعه خواهند بود.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز پنجشنبه چهارم تیرماه با میانگین ۶۶ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

کد مطلب 6870549

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