به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین دادههای ثبت شده از ایستگاههای هواشناسی گلستان نشان میدهد اختلاف دمای قابل توجهی میان مناطق مختلف استان در روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.
بر این اساس، آققلا با ثبت بیشینه دمای ۳۹.۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و دمای هوا در این منطقه به مرز ۴۰ درجه رسید. پس از آن دلند با ۳۹.۳ درجه، اینچهبرون با ۳۸.۸ درجه و مراوهتپه و انبارالوم با ۳۸ درجه سانتیگراد در زمره گرمترین نقاط گلستان قرار گرفتند.
در مقابل، پارک ملی گلستان (تنگراه) با ثبت کمینه دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شد و علیآبادکتول نیز با ۲۰ درجه سانتیگراد در رتبه بعدی قرار گرفت.
در مرکز استان نیز گرگان حداقل دمای ۲۱.۵ و حداکثر دمای ۳۶.۳ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.
بررسی آمارها نشان میدهد دمای هوا در بیشتر مناطق گلستان طی روز گذشته بین ۳۳ تا ۴۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده که بیانگر تداوم شرایط گرم تابستانی در سطح استان است.
ادارهکل هواشناسی گلستان اعلام کرد روند تغییرات دمایی و شرایط جوی استان از طریق ایستگاههای هواشناسی به صورت مستمر پایش و اطلاعرسانی میشود.
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