به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند جمعه شب در نشست مشترک با مدیرکل امور اراضی استان بوشهر، بر ضرورت پایش مستمر اراضی ملی در محدوده طرحهای هادی روستایی، پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و تقویت هماهنگی میان دستگاههای متولی برای حفاظت از حقوق بیتالمال تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای دقیق طرحهای هادی روستایی، اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و مدیریت صحیح زمین در محدوده طرحهای هادی از مهمترین الزامات توسعه متوازن و ساماندهی کالبدی روستاها است و تحقق این مهم نیازمند تعامل مستمر میان دستگاههای مسئول است.
برومند، افزود: پایش مستمر اراضی، بهروزرسانی اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق بیتالمال ایفا کند.
شهریار مرشدی مدیرکل امور اراضی استان بوشهر نیز در این نشست بر آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیک با بنیاد مسکن در زمینه رصد و پایش اراضی ملی تأکید کرد و خواستار تقویت تبادل اطلاعات و هماهنگیهای اجرایی به منظور پیشگیری از هرگونه تعرض به اراضی ملی شد.
در این نشست که با هدف بررسی وضعیت اراضی ملی واقع در محدوده طرحهای هادی روستایی، نحوه پایش مستمر این اراضی و ارتقای همکاریهای بینبخشی برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت اراضی ملی در روستاهای استان، راهکارهای تقویت نظارت و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز، تغییر کاربری غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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