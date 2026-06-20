https://mehrnews.com/x3cnng ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۸ کد مطلب 6865304 استانها گلستان استانها گلستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۸ نماز استغاثه در رامیان برگزار شد رامیان- نماز استغاثه با حضور پرشور مردم رامیان برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6865304 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان( عج) در شهر زادگاه امام راحل برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور جمع کثیری از مردم زابل اقامه نماز استغاثه در مصلی شهرکرد اقامه نماز استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) در حسینیه شهدای اراک برچسبها گلستان رامیان نماز استغاثه
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