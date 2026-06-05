https://mehrnews.com/x3cfwq ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6851248 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور جمع کثیری از مردم زابل زابل - مردم ولایتمدار زابل در نماز استغاثه به امام زمان(عج) شرکت کرده و از ایشان یاری خواستند. دریافت 14 MB کد مطلب 6851248 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل اجتماع زابلیها به ایستگاه نود و سوم رسید اجتماع مردم زابل در نود و دومین شب از شهادت قائد امت برچسبها تجمع مردمی شهرستان زابل رهبر شهید
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