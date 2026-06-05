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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور جمع کثیری از مردم زابل

برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور جمع کثیری از مردم زابل

زابل - مردم ولایت‌مدار زابل در نماز استغاثه به امام زمان(عج) شرکت کرده و از ایشان یاری خواستند.

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کد مطلب 6851248

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