به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهمنامه نشان میدهد آمریکا همچنان ارادهای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.
عزیزی بیان کرد: ادامه این وضع، هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت که اولیناش، پاسخی هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات تفاهمنامه خواهد بود، ما همچنان استوار ایستادهایم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهمنامه نشان میدهد آمریکا همچنان ارادهای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهمنامه نشان میدهد آمریکا همچنان ارادهای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.
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