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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

عزیزی: آمریکا اراده‌ای برای جلب اعتماد ملت ایران ندارد

عزیزی: آمریکا اراده‌ای برای جلب اعتماد ملت ایران ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت:  متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهم‌نامه نشان می‌دهد آمریکا همچنان اراده‌ای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهم‌نامه نشان می‌دهد آمریکا همچنان اراده‌ای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.

عزیزی بیان کرد: ادامه این وضع، هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت که اولین‌اش، پاسخی هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات تفاهم‌نامه خواهد بود، ما همچنان استوار ایستاده‌ایم.

کد مطلب 6865432
محسن صمیمی

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