به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهم‌نامه نشان می‌دهد آمریکا همچنان اراده‌ای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.



عزیزی بیان کرد: ادامه این وضع، هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت که اولین‌اش، پاسخی هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات تفاهم‌نامه خواهد بود، ما همچنان استوار ایستاده‌ایم.