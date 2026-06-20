به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره،‌ جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانی ادعا کرد: مذاکرات با ایران فردا امکان‌پذیر است و ویتکاف و کوشنر (فرستادگان کاخ سفید در مذاکرات منطقه) برای انجام رایزنی ها حضور دارند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد: اوضاع در مذاکرات ایران به خوبی پیش می‌ رود و من انتظار دارم به سوئیس سفر کنم. ما به توانایی خود در حفظ آتش‌بس اطمینان داریم. دست ترامپ به سوی ایران دراز است و ما به مذاکرات با ایران فرصت خواهیم داد. اگر ایرانی ها رفتار خود را تغییر دهند؛ ما هم رابطه مان را با آن ها تغییر می دهیم. موضوعات فنی در این رایزنی ها بسیار مهم هستند. آنچه رئیس جمهور هم بر آن تأکید کرد این است که تنگه هرمز باز شود. دیروز ۱۶ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرد که سابقه خوبی در مقایسه با دوران پیش از آغاز درگیری ها به شمار می آید.

وی در پاسخ به سئوالی درباره«وضعیت کنونی که بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، نیروی دریایی ایران کشتی ها را از تنگه هرمز بازمی گرداند و اینکه آیا تهران در حال نقض تفاهم نامه است یا خیر»، گفت: به این گزارش با دیده تردید می نگرم. بگذارید توضیح بدهم، تنگه هرمز یک آبراه ۲۰ مایلی است که گلوگاهی برای حجم زیادی از نفت و گاز تلقی می شود. ما می دانیم که تعداد زیادی مین دریایی در آن وجود دارد. مقدار نفتی که دیروز از این تنگه رد شد نشان می دهد که تنگه هرمز باز است. بر این باورم که اگر یک کشتی نزدیک منطقه مین گذاری برود، نیروی دریایی ما یا دیگر نیروهایی که علاوه بر ایران آنجا هستند به آن کشتی می گویند که آنجا نرود. تفاهم نامه با ایران بر این نکته تأکید می کند که دوره زمانی ۳۰ روزه ای برای مین زدایی و بازگشایی ترددها وجود دارد. خیر، نشانه ای دال بر اینکه ایرانی ها تنگه هرمز را بسته اند، مشهود نیست.

جی دی ونس سپس افزود: می دانم که گاهی اوقات اختلافاتی در اهداف و یا نحوه دست یافتن به اهداف وجود دارد؛ اما نمی خواهم درباره اسرائیل حرفی بزنم.