به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به تجربه زیسته در حوزه نظارت دارویی، گفت: رشد بازار سیاه معلول مستقیم کمبود یا ناپایداری در کانالهای رسمی است.
وی، راهکار اصلی را پر کردن این خلأ از طریق تقویت تولید داخل و تسهیل واردات مواد اولیه استراتژیک دانست و افزود: مدیریت هوشمندانه ذخایر دارویی میتواند نوسانات ناگهانی را کنترل کند.
مهرزادی، بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری را یکی از اهرمهای کلیدی برای کاهش انگیزه انحراف دارو به بازارهای غیررسمی عنوان کرد و گفت: پوشش هزینههای واقعی تولید باعث میشود چرخه اقتصادی دارو شفاف بماند و سوداگری در سایه کاهش یابد.
وی همچنین بر نقش فناوری در مبارزه با قاچاق دارو تأکید ورزید و افزود: تقویت سامانههای پایش دیجیتال و یکپارچهسازی دادههای زنجیره تأمین، ابزارهای کارآمدی برای شناسایی گلوگاهها و مسدود کردن مسیرهای نشت دارو هستند.
مهرزادی، فرهنگسازی عمومی درباره خطرات مصرف دارو از کانالهای نامعتبر را نیز مکمل اقدامات نظارتی دانست و درباره پیامدهای منفی این پدیده هشدار داد و تحمیل بار مالی سنگین به بیماران را نخستین آسیب برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: خطر مصرف داروهای تقلبی، تاریخگذشته یا دارای شرایط نگهداری نامناسب، سلامت جامعه را به صورت مستقیم تهدید میکند.
اختلال در دادههای پایش مصرف دارو دومین چالش جدی مطرح شده بود که مهرزادی توضیح داد: وقتی بخشی از مصرف در کانالهای غیررسمی رخ دهد، تخمین دقیق نیاز کشور دشوار شده و برنامهریزی برای تأمین آینده با ابهام مواجه میشود.
وی درباره چشمانداز ماههای آینده بیان داشت: با تداوم مذاکرات برای افزایش بودجه صندوقهای بیمهگر و بهروزرسانی سامانههای قیمتگذاری، زمینه برای ثبات نسبی در بازار داروهای ضروری فراهم خواهد شد.
مهرزادی یادآور شد: پایداری این روند منوط به مدیریت کلان اقتصادی و تسهیل مبادلات ارزی است و سازمان غذا و دارو متعهد به حفظ شفافیت و تضمین دسترسی ایمن شهروندان به داروهای ضروری است.
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