۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

اعتراض مردم ونزوئلا به رزمایش‌های نظامی آمریکا در کاراکاس+ فیلم

مردم ونزوئلا در اعتراض به رزمایش‌های نظامی آمریکا در کاراکاس راهپیمایی کرده و با کوبا و بولیوی ابراز همبستگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، مردم ونزوئلا امروز شنبه با برگزاری تجمعاتی به برگزاری رزمایش‌ های نظامی آمریکا در کشورشان اعتراض کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا به آمریکا اجازه داده است تا رزمایش‌ های تخلیه سفارت و پروازهای نظامی بر فراز کاراکاس پایتخت این کشور را برگزار کند.

معترضان ونزوئلایی همچنین با کوبا و بولیوی که آمریکا مقامات آنها را مانند نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تهدید به آدم‌ربایی کرده است، ابراز همبستگی کردند.

ونزوئلایی ها یکصدا فریاد می زدند: یانکی ها به کشور خودتان برگردید.

