کرامتی: زنجان در مسیر تثبیت جایگاه ملی تولیدات کشاورزی قرار دارد

اکبر کرامتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان زنجان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی کشور، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا میکند و امروز بسیاری از شاخصهای بخش کشاورزی استان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به دستاوردهای بخش زراعت افزود: سالانه بیش از یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن انواع محصولات زراعی در استان تولید میشود که سهم قابل توجهی در تولیدات ملی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههای استان در حوزه زراعت، توسعه تولید بذرهای اصلاحشده و گواهیشده بوده است که در این راستا بیش از ۲۴ هزار و ۲۴۲ تن هستههای اولیه بذری غلات و حبوبات تولید شده و این اقدام موجب افزایش نفوذ بذر رسمی و گواهیشده در مزارع استان به سطحی بالاتر از میانگین کشور شده است.
کرامتی با بیان اینکه زنجان از استانهای پیشرو در تولید و فرآوری بذور گواهیشده غلات محسوب میشود، تصریح کرد: استان زنجان در تولید بذر لوبیا رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و همچنین در میزان سطح زیرکشت و تولید لوبیا نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: استان زنجان در تولید دانه روغنی گلرنگ نیز موفق به کسب رتبه چهارم کشور شده و در تولید عدس رتبه سوم و در سطح و تولید نخود رتبه ششم کشور را در اختیار دارد. همچنین استان در تولید پیاز نیز رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.
تولید بیش از ۴۷۰ هزار تن محصولات باغی در استان زنجان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند بخش باغبانی گفت: سالانه بیش از ۴۷۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید میشود که بخش مهمی از این تولیدات به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز زنجان در تولید زیتون خاطرنشان کرد: استان زنجان با تولید بیش از ۲۵ هزار تن محصول زیتون از سطح ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات زیتون، رتبه نخست کشور را در این محصول راهبردی به خود اختصاص داده است.
کرامتی اظهار کرد: توسعه باغات اقتصادی و محصولات با ارزش افزوده بالا از سیاستهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است و در همین راستا سالانه سه هزار و ۲۵ تن انواع گیاهان دارویی در سطح یک هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی استان تولید میشود.
وی همچنین از توسعه تولیدات گلخانهای خبر داد و گفت: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۸ هزار و ۴۴۰ تن انواع محصولات گلخانهای در استان تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸ باب گلخانه جدید با مساحت بیش از ۸ هکتار به بهرهبرداری رسیده و از آغاز اجرای طرح توسعه گلخانهها تاکنون نیز ۱۵۰ باب گلخانه در سطح ۸۰ هکتار در استان احداث شده است.
وی با اشاره به موفقیتهای استان در تولید محصولات گلخانهای گفت: زنجان در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه چهارم کشور از نظر سطح و میزان تولید توتفرنگی گلخانهای شده است.
کرامتی همچنین از اجرای طرح شناسنامهدار کردن باغات خبر داد و افزود: تاکنون برای ۱۴ هزار و ۹۴۱ هکتار از باغات استان شناسنامه باغی صادر شده که این اقدام نقش مهمی در ارتقای مدیریت تولید، ردیابی محصولات و توسعه صادرات خواهد داشت.
گسترش سامانههای نوین آبیاری و توسعه زیرساختهای آب و خاک
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری یکی از مهمترین برنامههای اجرایی استان در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: در سال جاری بیش از ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده که این میزان فراتر از تعهدات پیشبینی شده بوده است.
کرامتی تصریح کرد: با اجرای این طرحها، مجموع اراضی مجهز به سامانههای نوین آبیاری در استان به ۶۹ هزار و ۹۷۴ هکتار رسیده که نقش بسزایی در افزایش بهرهوری مصرف آب، کاهش تلفات و ارتقای تولید دارد و در حوزه توسعه زیرساختهای آبی نیز ۱۱ کیلومتر کانال انتقال آب و ۵۱ کیلومتر خط انتقال آب با لوله اجرا شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در مجموع تاکنون ۳۷۷ کیلومتر کانال انتقال آب و ۸۵۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله در استان احداث و اجرا شده است.
کرامتی با اشاره به اهمیت حفظ منابع آب سنتی افزود: در راستای احیا و مرمت قنوات، ۶ کیلومتر از قنوات استان در سال جاری بازسازی و مرمت شده و مجموع عملیات احیا و مرمت قنوات در استان تاکنون به ۱۷۰ کیلومتر رسیده است.
وی همچنین از انجام مطالعات خاکشناسی در سطح یک هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی شهرستان سلطانیه خبر داد و گفت: این مطالعات نقش مهمی در مدیریت علمی خاک، افزایش بهرهوری و برنامهریزی دقیق برای توسعه کشاورزی دارد.
ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی بالاتر از میانگین کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مکانیزاسیون اظهار کرد: توسعه فناوریهای نوین و مکانیزاسیون کشاورزی از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در بخش کشاورزی است.
وی افزود: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان به ۲.۵۰ اسب بخار در هکتار رسیده که این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است و نشاندهنده روند مطلوب نوسازی تجهیزات کشاورزی در استان است.
کرامتی ادامه داد: در راستای توسعه ناوگان مکانیزاسیون، یک هزار و ۲۰۰ دستگاه تراکتور و ۶۰ دستگاه کمباین به ناوگان کشاورزی استان افزوده شده که نقش مؤثری در افزایش سرعت عملیات کشاورزی، کاهش ضایعات و ارتقای بهرهوری تولید داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با قدردانی از تلاش کشاورزان، بهرهبرداران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی استان گفت: کسب رتبههای برتر کشوری در تولید محصولات مختلف، توسعه زیرساختهای آب و خاک، افزایش سطح مکانیزاسیون، توسعه گلخانهها و ارتقای کیفیت تولیدات، حاصل تلاش جمعی خانواده بزرگ کشاورزی استان است.
وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با رویکرد دانشبنیان، توسعه فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری منابع آب و خاک، حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی را با جدیت دنبال میکند تا ضمن افزایش درآمد بهرهبرداران، سهم استان در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
نظر شما