۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

خوزستان با کمبود ۸۲ پایگاه اورژانس مواجه است

اهواز - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی خوزستان گفت: نسبت به آخرین طرح آمایش سرزمینی قریب به ۸۲ پایگاه اورژانس کمبود داریم که این یکی از علت های تاخیر اعزام ها به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونین دانشگاه علوم پزشکی اهواز که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، اظهار کرد: در مرکز مدیریت حوادث و اورژانس خوزستان ۱۹۵ پایگاه اورژانس فعال در حوزه دانشگاه اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان و شوشتر وجود دارد که ۱۲۶ پایگاه در حوزه دانشگاه اهواز است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: همچنین ۱۹ دستگاه موتور آمبولانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهار فروند بالگرد در این حوزه خدمت می کنند.

وی با اشاره به آمارهای یک‌سال گذشته اشاره و عنوان کرد: ۱۵۸ هزار و ۵۰۱ تماس با سامانه ۱۱۵ تماس گرفته شده و منجر به ماموریت شد که ۱۰۹ هزار و ۸۷۶ ماموریت غیرترافیکی و ۴۸ هزار و ۶۲۵ ماموریت ترافیکی بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: متوسط زمان رسیدن در حاده ها ۲۱ دقیقه و در شهر ۱۳ دقیقه بوده است؛ نسبت به آخرین طرح آمایش سرزمینی قریب به ۸۲ پایگاه عقب هستیم که این یکی از علت های تاخیر اعزام ها بوده و کمبود ناوگان آمبولانسی مشکل دیگری به شمار می‌رود که کشوری است.

احمدی بلوطکی با تاکید بر اینکه نیمه عمر ناوگان موجود در خوزستان بالای ۱۰ سال دارند، افزود: در شرایط استاندارد یک آمبولانس با توجه به شرایط آب و هوایی، حجم مأموریت ها و ... به طور متوسط پنج سال می تواند در دستگاه امدادی خدمت کند.

وی بیان کرد: اورژانس خوزستان در کنار وظایف ذاتی و رسالت های خود با برنامه ها و مناسبت های متعدد روبرو است که از جمله آن پوشش مراسم اربعین حسینی، راهیان نور و ... هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: قریب ۲۵ درصد ماموریت ها در حوزه بیماران قلبی تنفسی و مغزی است؛

احمدی بلوطکی تاکید کرد: شهروندان در موارد مشکوک به سکته قبل از هرگونه اقدام با ۱۱۵ تماس بگیرند تا عوارض کمتری ایجاد شود.

وی گفت: سال گذشته ۱۰۶ سورتی پرواز داشتیم که چهار فروند استان در اهواز، مسجدسلیمان،بهبهان و دزفول به صورت رایگان ارایه خدمات داشته اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در ایام جنگ رمضان دو هزار و ۹۳۹ گیرنده خدمت داشتیم که ۱۳۱ شهید بوده اند.

به گفته وی، ۹۴۵ ماموریت در جنگ رمضان انجام شده و هیچ مصدومی از این جنگ در بیمارستان ها بستری نیست.

