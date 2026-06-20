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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۷۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از امدادرسانی نیروهای عملیاتی به بیش از ۳۷۰۰ نفر حادثه دیده طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات، محمدحسین کبادی گفت: از ۲۷ تا ۲۹ خردادماه، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در ۳۲۱ حادثه در سراسر کشور حضور یافته و به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.

وی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده افزود: در این مدت ۵۳۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۹۶ نفر پس از انجام اقدامات اولیه توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۰ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند. همچنین ۳۴ نفر از مصدومان در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در مجموع به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر امدادرسانی شد که شامل اسکان اضطراری ۶۰ نفر، انتقال ۶۷ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام امدادی میان ۳ هزار و ۶۲۹ نفر بوده است. همچنین نیروهای امدادی نسبت به تخلیه آب از ۲۶ واحد مسکونی اقدام کردند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران خاطرنشان کرد: در اجرای این عملیات‌ها، یک‌هزار و ۴۸۳ نیروی عملیاتی در قالب ۴۸۰ تیم امدادی در نقاط .مختلف کشور به‌کارگیری شدند تا خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کنند.

کد مطلب 6865750
محدثه رمضانعلی

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