به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات، محمدحسین کبادی گفت: از ۲۷ تا ۲۹ خردادماه، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در ۳۲۱ حادثه در سراسر کشور حضور یافته و به حادثهدیدگان امدادرسانی کردند.
وی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده افزود: در این مدت ۵۳۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۹۶ نفر پس از انجام اقدامات اولیه توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۰ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند. همچنین ۳۴ نفر از مصدومان در عملیاتهای نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در مجموع به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر امدادرسانی شد که شامل اسکان اضطراری ۶۰ نفر، انتقال ۶۷ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام امدادی میان ۳ هزار و ۶۲۹ نفر بوده است. همچنین نیروهای امدادی نسبت به تخلیه آب از ۲۶ واحد مسکونی اقدام کردند.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران خاطرنشان کرد: در اجرای این عملیاتها، یکهزار و ۴۸۳ نیروی عملیاتی در قالب ۴۸۰ تیم امدادی در نقاط .مختلف کشور بهکارگیری شدند تا خدمات لازم را به حادثهدیدگان ارائه کنند.
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