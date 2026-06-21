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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

هلال احمر برای حج تمتع ۱۴۰۶ پزشک جذب می‌کند

هلال احمر برای حج تمتع ۱۴۰۶ پزشک جذب می‌کند

مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از آغاز فراخوان جذب کادر درمانی مورد نیاز برای حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، جذب نیرو از میان پزشکان واجد شرایط، متعهد و داوطلب در رشته‌های پزشک عمومی (ویژه آقایان)، متخصص طب اورژانس، متخصص بیماری‌های داخلی و متخصص بیماری‌های عفونی (ویژه خانم‌ها و آقایان) انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ۲۰ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه HMC.IR و از طریق بخش «فراخوان و ثبت‌نام»، نسبت به تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام و بررسی اولیه مدارک، از افراد واجد شرایط برای شرکت در مصاحبه تخصصی دعوت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتخاب نهایی پزشکان اعزامی به عربستان سعودی بر مبنای امتیازات کسب‌شده و ضوابط مصوب مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر انجام می‌شود.

کد مطلب 6866744

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