به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید میدانی از زیرساخت‌ها و امکانات پایانه مرزی شلمچه از آمادگی و انگیزه بالای همه بخش‌های دولتی و انتظامی برای پذیرایی از زائران حسینی خبر داد و اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال به دلیل شرایط خاص، تعداد زائران در راهپیمایی اربعین از سال‌های گذشته فراتر رود.

وی با اشاره به آسیب‌های وارده به بخشی از سازه‌های مرزی ناشی از شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: امروز با حضور در این پایانه مشاهده کردم که عملیات بازسازی و آماده‌سازی با سرعت بسیار بالایی در حال انجام است و ان‌شاءالله تا روز اربعین، زیرساخت‌ها به طور کامل برای پذیرش زائران ابا عبدالله الحسین(ع) مهیا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های گسترده‌ای میان مجموعه انتظامی و مسئولان عراقی در سطح کارشناسی صورت گرفته است، تصریح کرد: به زودی نشست‌های سطح بالا با حضور مسئولان دو کشور ایران و عراق برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی همچون سال‌های قبل و بلکه بهتر خواهد شد تا تردد زائران در دو سوی مرز با سهولت و کرامت انجام گیرد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در خصوص مدارک مسافرتی مورد نیاز زائران، با تأکید بر اینکه مردم هیچ گونه نگرانی بابت صدور مدارک نداشته باشند، گفت: امسال نیز همچون سال گذشته، سه نوع سند مسافرتی؛ نخست گذرنامه ملی که به شرط داشتن حداقل ۶ ماه اعتبار قابل استفاده است؛ دوم گذر زیارتی که مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق بوده و تمام استانداردهای بین‌المللی در آن رعایت شده و زیرساخت چاپ آن برای حدود دو میلیون درخواست آماده شده است و سوم سند خادم که ویژه اتباع خارجی مقیم ایران (مانند افغانستانی و پاکستانی) است که با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه و مورد تأیید طرف عراقی صادر خواهد شد.

سردار شرفی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به مردم، بیان کرد: تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا در حوزه تأمین نظم و امنیت، مدیریت شادآمدی و خدمات انتظامی، بهترین شرایط را برای زائران فراهم آوریم و ان‌شاءالله امسال شاهد راهپیمایی باشکوه‌تر از سال‌های گذشته در مسیر عشق به سرور و سالار شهیدان باشیم.