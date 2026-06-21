فراجا: ۲۱۶ قبضه سلاح قاچاق در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در تشریح طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق غیر مجاز اظهار کرد: در راستای طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق و غیر مجاز در استان خوزستان، طی ۴۸ ساعت گذشته، با هوشیاری و اقدامات به موقع صورت گرفته توسط همکارانم ۶۶ قبضه انواع سلاح جنگی و ۱۵۰ قضبه سلاح شکاری، به همراه 3هزار 784 فشنگ مربوطه کشف شد.

سخنگوی فراجا با اشاره به دستیابی به نتایج اثربخش در حوزه کشف و پیشگیری از جرائم خشن گفت: در این رابطه ۱۷۸ متهم نیز دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی، تحویل مراجع قضایی شدند.