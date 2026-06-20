ارائه خدمات سلامت به بیش از ۷ هزار شهروند در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به اقدامات گسترده اداره سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در شرایطی که کشور درگیر دفاع و مقاومت است، خدمت‌رسانی به شهروندان به‌ویژه سالمندان، خانواده‌های شهدا، افراد دارای معلولیت و سایر اقشار آسیب‌پذیر با جدیت دنبال شده و اداره سلامت منطقه ۱۶ لحظه‌ای از انجام مأموریت‌های اجتماعی و انسانی خود غافل نمانده است.

وی با بیان اینکه آرامش روانی و حمایت اجتماعی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان در این روزها به شمار می‌رود، افزود: از ابتدای آغاز درگیری‌ها تاکنون، بازدیدهای مستمر و تماس‌های تلفنی با سالمندان تنها و خانواده‌های دارای معلولیت انجام شده و در همین راستا خدمات سلامت‌محور به ۱۶۵ سالمند تنها و ۱۲۵ خانواده دارای معلولیت ارائه شده است. همچنین اعزام روانشناس به منازل ۱۰ خانواده شهید و اعزام پزشک به چهار مورد از خانواده‌های نیازمند خدمات درمانی صورت گرفته است.

کاشانی‌پور با اشاره به فعالیت گسترده تیم‌های جهادی سلامت در سطح محلات گفت: میزهای خدمات سلامت با حضور نیروهای جهادی به‌صورت شبانه در مساجد، میادین و محل تجمع شهروندان برپا شده و تاکنون ۳ هزار و ۶۶۴ مورد مشاوره حضوری و تلفنی در حوزه‌های سلامت، روانشناسی و خدمات اجتماعی به شهروندان ارائه شده است.

شهردار منطقه ۱۶ اجرای طرح «روانشناسی محله» را از دیگر اقدامات شاخص این دوره برشمرد و تصریح کرد: مشاوران و روانشناسان متخصص با حضور در غرفه‌های سلامت و ارائه مشاوره تلفنی و حضوری، نقش مؤثری در کاهش اضطراب، افزایش تاب‌آوری و ارتقای سلامت روان شهروندان ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر مشارکت فعال منطقه ۱۶ در برنامه‌های ملی و راهبردی کشور خاطرنشان کرد: اداره سلامت منطقه در قالب طرح‌های «ایران و ایرانیار»، «آرمان»، «ایران پیروز» و «قسم» حضوری مؤثر داشته و در این چارچوب ۱۷۲ میز خدمات سلامت با ارائه خدماتی از جمله ویزیت پزشک، مشاوره روانشناسی، مامایی، تغذیه و انجام تست‌های سلامت برای ۷ هزار و ۲۷۰ نفر از شهروندان برگزار شده است.

کاشانی‌پور در ادامه به اقدامات حمایتی و معیشتی اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، سالمندان و افراد دارای معلولیت، ۵۹۰ بسته معیشتی میان جامعه هدف توزیع شده است؛ چرا که سلامت تنها به معنای نبود بیماری نیست و تأمین امنیت روانی و معیشتی شهروندان نیز بخش مهمی از این مفهوم به شمار می‌رود.

وی همچنین از اعزام کارشناسان اداره سلامت به مراکز اسکان آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد و افزود: تیم‌های تخصصی سلامت با حضور در محل استقرار آسیب‌دیدگان، خدمات پزشکی، مراقبتی و روانی مورد نیاز آنان را ارائه کرده‌اند.

شهردار منطقه ۱۶ تولید و انتشار محتوای آموزشی سلامت‌محور را از دیگر محورهای فعالیت اداره سلامت دانست و اظهار کرد: در این مدت ۶ هزار و ۸۷۳ محتوای آموزشی با موضوعاتی همچون مدیریت بحران، تاب‌آوری، سلامت جسم و روان و سبک زندگی سالم در فضای مجازی منتشر شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۵ کارگاه، کلاس آموزشی و همایش سلامت با هدف ارتقای سواد سلامت شهروندان برگزار شده و بیش از دو هزار نفر نیز از خدمات ارائه شده در گذر سلامت منطقه شامل غرفه‌های پزشکی، مامایی، بازی‌درمانی، مشاوره، تست‌های سلامت و ایستگاه پرستاری بهره‌مند شده‌اند.

کاشانی‌پور با اشاره به اهمیت نقش گروه‌های جهادی سلامت در این موفقیت‌ها گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی با گروه‌های جهادی طرح «قسم»، تقدیر از فعالان حوزه سلامت با حضور مدیران شهری و همچنین برگزاری ۹ اردوی زیارتی و تفریحی از جمله برنامه‌هایی بوده که با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در منطقه اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۶ در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به شهروندان در تمامی شرایط ادامه خواهد داشت و مدیریت شهری منطقه با اتکا به روحیه جهادی، همدلی و مشارکت مردمی، در کنار مردم ایستاده و برای حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.