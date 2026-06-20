حملات اسرائیل به شرق و جنوب لبنان؛ شهید و زخمی شدن ۲۰ لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر آن خبر دادند.

خبرگزاری لبنان گزارش داد که در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا در جنوب لبنان ۷ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین در جریان این حمله ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که دفاع مدنی لبنان از شهادت یک نفر و زخمی شدن هشت نفر در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا خبر داد.

خبرنگار شبکه المیادین در بقاع لبنان نیز گزارش داد: در جریان حملات به شهرک سحمر در بقاع در شرق لبنان نیز چهار نفر شهید شدند.

المیادین همچنین از حمله پهپادی جدید اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.