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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

حملات اسرائیل به شرق و جنوب لبنان؛ شهید و زخمی شدن ۲۰ لبنانی

حملات اسرائیل به شرق و جنوب لبنان؛ شهید و زخمی شدن ۲۰ لبنانی

منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر آن خبر دادند.

خبرگزاری لبنان گزارش داد که در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا در جنوب لبنان ۷ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین در جریان این حمله ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که دفاع مدنی لبنان از شهادت یک نفر و زخمی شدن هشت نفر در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا خبر داد.

خبرنگار شبکه المیادین در بقاع لبنان نیز گزارش داد: در جریان حملات به شهرک سحمر در بقاع در شرق لبنان نیز چهار نفر شهید شدند.

المیادین همچنین از حمله پهپادی جدید اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6865841

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