جنگ فرهنگی و شناختی دشمن ادامه دارد/ پیروزی نهایی از آن ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، مراسم بزرگداشت سالروز شهادت مصطفی چمران و بیست‌وششمین سالگرد روز ملی بسیج اساتید، به همت بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان، در خانه‌موزه شهید چمران تهران و با حضور جمعی از اساتید و یادگاران دفاع مقدس، همزمان با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، سخنران اصلی این مراسم، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شهید چمران، او را «استاد تراز انقلاب» و «جلوه‌گاه تابناک تلفیق تعهد و تخصص» معرفی کرد و اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب، شهید چمران را دانشمندی برجسته و یکی از دو نفر برتر دانشگاه برکلی در رشته فیزیک پلاسما توصیف فرمودند که با وجود همه موفقیت‌های علمی، هیچ‌گاه جلوه‌های مادی دنیا برایش ارزش نداشت و یک دل خداجو و دارای حضور دائمی در عرصه‌های علمی، جهادی و معنوی بود.

وی با استناد به فرمایشات ایشان، به دوگانه‌های زیبای شخصیت شهید چمران اشاره کرد و افزود: در وجود شهید چمران، تضاد میان سنت و مدرنیته حرف بیهوده بود، تضاد بین ایمان و عقل خنده‌آور بود. او هم عالم بود و هم باایمان، هم سنت‌گرا بود و هم مدرن، هم اهل نظر بود و هم عمل، هم عشق داشت و هم عقل. عقل معنوی و ایمان با عشق هیچ منافاتی ندارد، بلکه خود عقل پشتیبان آن عشق مقدس و پاکیزه است.

مردانی با طرح این سؤال کلیدی که «اگر شهید چمران امروز در میان ما بود، اولویت‌های او برای نظام و انقلاب در گام دوم چه بود؟»، به تبیین سه اولویت اساسی از نگاه این شهید بزرگوار پرداخت.

وی نخستین اولویت را توجه همزمان به تربیت اسلامی و پیشرفت‌های علمی دانست و یادآور شد که شهید چمران شخصیتی بود که در عین موفقیت در عالی‌ترین مدارج علمی، خود را مکلف به تربیت اسلامی و ورود به عرصه مبارزات اسلامی می‌دانست و در این میدان عزمی راسخ داشت.

رییس بسیج اساتید کشور افزود: شهید چمران الگوی کامل یک استاد بسیجی است که هم به دنبال پیشرفت علمی است، و هم تربیت نسلی متعهد و انقلابی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.

مردانی، نقش‌آفرینی در عرصه‌های کلیدی انقلاب را دومین اولویت برشمرد و تأکید کرد که شهید چمران اگر امروز در میان ما بود، در عرصه‌های رسانه، دانش، دانشگاه، مباحث فرهنگی و تمدنی نقش‌آفرینی ملی داشت و برای هر یک از این حوزه‌ها بر اساس جایگاه و ضرورت، برنامه‌های مشخصی تعریف می‌کرد.

وی افزود: امروز نیز اساتید بسیجی باید با الهام از این شهید بزرگوار، مانند گذشته در همه عرصه‌های حیاتی کشور حضور فعال داشته باشند.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور، بصیرت در جنگ تمدنی ۴۷ ساله و مقابله با جنگ شناختی را سومین اولویت دانست و با اشاره به سابقه دشمنی‌های استکبار جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: جنگ ما با دشمن یک جنگ تمدنی است که بیش از ۴۷ سال است ادامه دارد. دشمن از ابتدا با کودتا، حادثه طبس، تحمیل جنگ هشت ساله، بمباران دانشگاه‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای و امروز با جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی تلاش کرده است تا نظام اسلامی را شکست دهد. هر جایی که می‌دانسته می‌تواند کاری بکند، تلاش خود را کرده است.

وی افزود: آخرین گزینه دشمن، حضور نظامی و جنگ مستقیم با همراهی و فشار رژیم صهیونیستی بود که به لطف پروردگار و با ایستادگی رزمندگان و حضور حماسی ملت و بعثت بزرگ مردمی، شکست دیگری را پذیرفت و از سر استیصال، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، به میز مذاکره روی آورد.

مردانی با تأکید بر تداوم جنگ در عرصه‌های جدید هشدار داد: زمانی که صدای گلوله به گوش ما نمی‌رسد، به معنای پایان جنگ نیست. جنگ فرهنگی و جنگ شناختی همچنان ادامه دارد. دشمن در رسانه‌ها و فضای مجازی سعی می‌کند به مردم ما القا کند که پیروز شده است، در حالی که تمام تحلیلگران و اندیشکده‌های جهان اذعان دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی ضربه محکمی از ایران خورده‌اند.

وی تصریح کرد: به لطف پروردگار و با درایت رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی) و ایستادگی مسئولان کشور، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود و ان‌شاءالله بار دیگر بر بلندای منطقه و جهان خواهیم درخشید. همانگونه که امام شهیدمان فرمودند، شکست رژیم صهیونیستی را خواهیم دید و به لطف پروردگار، آزادی قدس را نیز خواهیم دید.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه به روح مطهر شهید دکتر مصطفی چمران، شهدای جنگ دوازده‌روزه، شهدای جنگ رمضان، شهدای مدرسه میناب، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و تمامی اساتید گرانقدری که در این دوره از مبارزات با استکبار جهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، ادای احترام کردند. همچنین از مسئولان و اساتید گرانقدری که در برپایی این محفل نقش داشتند، تجلیل به عمل آمد. گفتنی است ۳۱ خرداد، سالروز شهادت شهید مصطفی چمران، به پیشنهاد و تأکید مقام معظم رهبری و با هدف تبیین سیره این استاد تراز انقلاب، به عنوان «روز ملی بسیج اساتید» در تقویم کشور ثبت شده و هرساله این مناسبت با برگزاری آیین‌های مختلف در دانشگاه‌های سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.