به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست وبیناری مجلس با حضور نمایندگان مجلس و با محوریت بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش تابآوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری این نشست در روز یکشنبه (۳۱ خرداد ماه)، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت شده است تا ضمن ارائه گزارشی، از اقدامات این وزارتخانه در راستای تقویت تابآوری بخش تولید، آخرین روند بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ را تشریح کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: این نشست فرصتی برای بررسی چالشها، ظرفیتها و راهکارهای حمایت از تولید ملی و تسریع در بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید خواهد بود.
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