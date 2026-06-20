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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

کردستان در مسیر تقویت برنامه‌های پیشگیرانه مقابله با اعتیاد

کردستان در مسیر تقویت برنامه‌های پیشگیرانه مقابله با اعتیاد

سنندج- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بر تقویت اقدامات پیشگیرانه، توسعه مراکز بازتوانی و حمایت از بهبودیافتگان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپناه ظهر شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری گفت: توجه به آموزش و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان و مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد را کاهش دهد.

محمدپناه اظهار کرد: برنامه‌های مقابله با اعتیاد باید با مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادهای اجتماعی و مردم دنبال شود و اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها در این حوزه نیازمند پیگیری جدی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی معتادان متجاهر افزود: در روزهای اخیر بیش از ۱۱۰ نفر از معتادان متجاهر در استان جمع‌آوری و برای غربالگری و خدمات حمایتی به مراکز مربوطه منتقل شده‌اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان تکمیل فاز دوم مرکز ماده ۱۶ را از اولویت‌های استان دانست و گفت: افزایش ظرفیت این مرکز می‌تواند زمینه ساماندهی بهتر افراد نیازمند درمان را فراهم کند.

محمدپناه با تأکید بر اهمیت اشتغال پس از درمان تصریح کرد: مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت شغلی برای افراد بهبودیافته، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه مصرف دارد و دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

ضرورت نظارت بیشتر بر چرخه درمان و کاهش آسیب‌ها

وی با اشاره به لزوم اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: برخی افراد به دلیل بازگشت دوباره به مصرف، نیازمند حمایت‌های تخصصی‌تر هستند و باید سازوکارهای قانونی برای مدیریت این وضعیت فعال شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان همچنین خواستار بررسی مسیر عرضه غیرقانونی داروهای مرتبط با درمان اعتیاد شد و گفت: نظارت بر مراکز عرضه، عطاری‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمدپناه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: سمن‌ها می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، در حوزه پیشگیری، آموزش و حمایت از افراد آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در پایان بر ضرورت حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اجرای مصوبات این شورا نیازمند مسئولیت‌پذیری و پیگیری جدی دستگاه‌های متولی است.

کد مطلب 6865955

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