ورمقامی: مبارزه با اعتیاد در کردستان نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار کرد: پیشگیری باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و همه دستگاههای مسئول موظف هستند در چارچوب وظایف قانونی خود برای کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هزینههای درمان و نگهداری معتادان قابل توجه است، افزود: توجه جدی به حوزه پیشگیری میتواند از بسیاری از هزینههای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند و در این مسیر مدارس، دانشگاهها، خانوادهها و مراکز فرهنگی نقش مهمی دارند.
ورمقانی تأکید کرد: با آغاز فعالیت کامل مراکز آموزشی، برنامههای فرهنگی و آموزشی پیشگیری از اعتیاد باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر کاهش یابد.
کوتاهی دستگاهها پذیرفتنی نیست
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی تصریح کرد: اجرای تکالیف تعیینشده در قانون مبارزه با مواد مخدر یک الزام است و هیچ دستگاهی نمیتواند نسبت به وظایف خود در این حوزه بیتفاوت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادها گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند هماهنگی و پاسخگویی همه مجموعههای مرتبط است.
ورمقانی با اشاره به اهمیت ساماندهی معتادان متجاهر اظهار کرد: تکمیل و توسعه مرکز ماده ۱۶ از مطالبات جدی استان است و باید با استفاده از ظرفیت دستگاهها، خیرین و مجموعههای مردمی، امکان پذیرش و بازتوانی افراد بیشتری فراهم شود.
وی افزود: نگاه به افراد گرفتار اعتیاد باید حمایتی و بازگشتمحور باشد و فراهم کردن زمینه اشتغال و مهارتآموزی پس از درمان، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه آسیب دارد.
تقویت نظارت و مشارکت اجتماعی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت افزایش نظارت بر مراکز پرخطر از جمله عطاریها و مراکز عرضه مواد نیروزا تأکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه باید پیش از شکلگیری آسیب انجام شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: ظرفیت محلات، مساجد، معتمدان و تشکلهای اجتماعی میتواند در کنترل آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد نقش مؤثری داشته باشد.
ورمقانی خانواده را نخستین پایگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و بر ضرورت همراهی خانوادهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی برای ایجاد جامعهای سالم و کاهش پیامدهای مواد مخدر تأکید کرد.
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