به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، نشست تخصصی «بریکس؛ ۲۰ سال دستاوردها، نتایج و چشم‌اندازهای همکاری» در مرکز رسانه‌ای فرهنگی بریکس پلاس در کتابخانه دولتی ادبیات خارجی «رودومینو» در مسکو برگزار شد. این نشست در چارچوب هفته بزرگداشت بیستمین سالگرد بریکس با حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، مراکز علمی و فرهنگی، فعالان اقتصادی و نهادهای عمومی کشورهای عضو برگزار شد.

در این نشست، کارشناسانی از هند، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه به صورت حضوری و ویدئویی دیدگاه‌های خود را درباره دستاوردها و آینده همکاری‌های بریکس مطرح کردند.

سمیپ شاستری، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بریکس در هند، توسعه این گروه را یکی از برجسته‌ترین داستان‌های موفقیت اقتصاد معاصر دانست و گفت تجارت میان کشورهای عضو طی دو دهه گذشته ۱۳ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد به دلیل مکمل بودن اقتصادهای کشورهای عضو حاصل شده است. هر آنچه یک کشور تولید می‌کند، مورد نیاز کشور دیگری است و آنچه یک عضو فراگرفته، عضو دیگر در پی یادگیری آن است. این ویژگی پایه شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی خودکفا را فراهم کرده است.

شاستری همچنین تأکید کرد که شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط آماده توسعه همکاری‌های مستقیم هستند و اکنون مهم‌ترین نیاز، ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو است.

وانگ وی‌پنگ، از پارک نوآوری بریکس در چین، نیز با اشاره به تجربیات خود در همکاری‌های صنعتی، آموزشی و فناورانه میان چین و روسیه، بریکس را نمونه‌ای موفق از همکاری چندجانبه در شرایط بی‌ثبات کنونی جهان توصیف کرد.

وی سه حوزه اصلی برای توسعه آینده بریکس را همکاری در نوآوری‌های علمی و فناوری، گسترش تبادلات فرهنگی و آموزشی و همچنین تعمیق تعاملات با کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت اعضای بریکس باید به طور مشترک در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و سلامت هوشمند فعالیت کنند.

در ادامه این نشست، فابیو بورخس، هماهنگ‌کننده پروژه «رصدخانه بریکس» در برزیل، مهم‌ترین دستاورد ملموس بریکس را تأسیس بانک توسعه جدید دانست که در سال ۲۰۱۴ در اجلاس فورتالزا ایجاد شد.

وی اظهار داشت: این بانک برخلاف بسیاری از نهادهای مالی سنتی، بدون تحمیل شروط سیاسی فعالیت می‌کند و نیازهای کشورهای جنوب جهانی را در اولویت قرار می‌دهد. همچنین سازوکار ذخیره احتیاطی بریکس نیز برای حمایت از کشورهایی که به دنبال توسعه تجارت با ارزهای ملی هستند ایجاد شده است.

بورخس با اشاره به گسترش همکاری‌های فرهنگی میان اعضا افزود: تی‌وی بریکس با پخش فیلم‌ها و مستندهای کشورهای عضو به شناخت متقابل ملت‌ها کمک می‌کند. همچنین برگزاری جشنواره‌های سینمایی و برنامه‌های فرهنگی مشترک نقش مهمی در تقویت همکاری‌های انسانی میان کشورهای بریکس دارد.

وی تأکید کرد که بریکس امروز به نیرویی اثرگذار در نظام بین‌الملل تبدیل شده و می‌تواند مسیرهای جایگزینی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد نظم جهانی عادلانه‌تر ارائه دهد.

مارینا زاخارنکو، مدیرکل کتابخانه دولتی ادبیات خارجی روسیه، نیز در این نشست با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه همکاری‌های بین‌المللی گفت بدون شناخت فرهنگ‌های مختلف، شکل‌گیری روابط پایدار میان کشورها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: کتابخانه‌های کشورهای عضو بریکس طی سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای با یکدیگر برقرار کرده‌اند و این همکاری‌ها به تقویت تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها کمک کرده است.

کریستینا موراوِیوا، تهیه‌کننده اجرایی تی‌وی بریکس، نیز بر نقش مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های کشورهای عضو در حفظ میراث فرهنگی و تولید محتوای جدید تأکید کرد و گفت نتایج و دیدگاه‌های مطرح‌شده در هفته بزرگداشت بریکس مبنای تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای در کشورهای عضو قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، برنامه‌های هفته بزرگداشت بیستمین سالگرد بریکس تا ۲۰ ژوئن ادامه خواهد داشت و شامل مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، آموزشی و دیپلماتیک با هدف بررسی دستاوردهای دو دهه فعالیت این گروه در حوزه‌های اقتصادی و انسانی است.