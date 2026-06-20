به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در آیین افتتاح پایگاه اورژانس شهدای شهرک «المهدی» شهرستان ازنا، اظهار داشت: باهمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مسئول شبکه بهداشت و درمان ازنا و همکاری‌های همه‌جانبه رئیس اورژانس کشور، امروز شاهد افتتاح پایگاه اورژانس شهدای شهرک المهدی ازنا در کوتاه‌ترین زمان هستیم.

وی افزود: به علت تعدد حوادث کوهنوردی به واسطه «اشترانکوه» و مناطق کوهستانی منطقه، ازنا بیشتر باید در زمینه تجهیز و فوریت‌های پزشکی موردتوجه قرار بگیرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همواره سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در حوزه سلامت وعده‌های عملیاتی هستند که لباس تحقق می‌پوشند و در این زمینه حمایت‌های مسئولانه خود را نسبت به عرصه سلامت مردم مدنظر داریم.