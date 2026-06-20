به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیرحسینی عصر شنبه در نشست فعالان صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و هویتی استان محسوب می‌شود، اظهار کرد: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، صنایع‌دستی می‌تواند به یک ارزش اقتصادی پایدار و مؤثر در توسعه استان تبدیل شود.

وی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه صنایع‌دستی استان را محدودیت بازار فروش، ضعف نظام بازاریابی، پراکندگی تولیدکنندگان، نبود برند واحد استانی، ضعف در بسته‌بندی محصولات، محدودیت فروش الکترونیکی و حضور واسطه‌ها عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر همین اساس برنامه‌ریزی شده است تا صنایع‌دستی از یک فعالیت صرفاً حمایتی به یک فعالیت اقتصادی و بازارمحور تبدیل شود.

وی توسعه بازار داخلی و ایجاد بازارهای پایدار فروش را از نخستین راهبردهای این اداره‌کل دانست و گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این حوزه است.

امیرحسینی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار کرد: تشکیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی و تکمیل فرآیند تولید از اولویت‌های جدی اداره‌کل میراث فرهنگی استان است.

وی همچنین به برخی کمبودهای زیرساختی در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل زنجیره تولید خریداری و در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد نقش شرکت‌های دانش‌بنیان را در توسعه صنایع‌دستی مهم ارزیابی کرد و افزود: محصولات صنایع‌دستی استان باید متناسب با نیاز بازارهای امروز به‌روزرسانی شوند و در زمینه طراحی، رنگ‌بندی، بازارپسندی، بسته‌بندی و بازاریابی نوین از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع خلاق گفت: در حال حاضر تعداد شرکت‌های دارای مجوز صنایع خلاق در استان محدود است، اما در فراخوان‌های اخیر استقبال مناسبی از سوی فعالان این حوزه صورت گرفته و زمینه برای توسعه فعالیت‌های فناورانه در صنایع‌دستی فراهم شده است.

امیرحسینی افزود: بسیاری از فعالان صنایع‌دستی به صورت فردی فعالیت می‌کنند و لازم است با ساماندهی هسته‌های فناور و حمایت از آنها، زمینه حضور بیشتر در بازارهای جدید فراهم شود.

وی در این نشست بر ضرورت ایجاد مسیر مستقیم فروش محصولات صنایع‌دستی و حذف واسطه‌ها تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: تلاش می‌کنیم هنرمندان صنایع‌دستی بدون واسطه بتوانند محصولات خود را از هر نقطه استان به دست مصرف‌کنندگان برسانند که این اقدام می‌تواند تحول مهمی در اقتصاد صنایع‌دستی استان ایجاد کند.

وی نقش دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و اداره‌کل امور روستایی و عشایری را در شناسایی و ساماندهی فعالان صنایع‌دستی مهم دانست و افزود: جمع‌آوری اطلاعات هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از طریق دهیاری‌ها می‌تواند روند حمایت‌ها و صدور مجوزها را تسریع کند.

امیرحسینی همچنین توسعه همکاری با شبکه پستی را از دیگر برنامه‌های مؤثر در رونق فروش صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خدمات پستی می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر محصولات صنایع‌دستی استان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.