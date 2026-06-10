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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

جشنواره «طعم ۶» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های غذایی کهگیلویه و بویراحمد

جشنواره «طعم ۶» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های غذایی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشنواره «طعم ۶» می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های متنوع غذایی محلی و تقویت گردشگری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیرحسینی صبح چهارشنبه در جشنواره «طعم ۶ غذایی» با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه غذاهای سنتی و محلی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ غذایی بومی و توسعه گردشگری خوراک ایفا کند.

وی با بیان اینکه گردشگری غذایی یکی از شاخه‌های مهم و رو به رشد صنعت گردشگری در جهان است، افزود: کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از تنوع اقلیمی و فرهنگی، ظرفیت بالایی در تولید و معرفی غذاهای محلی دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر حمایت از تولیدکنندگان محلی و فعالان حوزه صنایع غذایی تأکید کرد و ادامه داد: این جشنواره فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، گردشگران و فعالان اقتصادی است و می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی اضافه کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی استان از برگزاری رویدادهای مشابه در راستای توسعه گردشگری و معرفی میراث ناملموس فرهنگی حمایت می کند.

کد مطلب 6855973

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