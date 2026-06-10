به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیرحسینی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی و هفته صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: با توجه به بافت عشایری و فرهنگ غنی کهگیلویه و بویراحمد، صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد خانوار و اشتغال‌زایی ایفا کند.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم گذشته نبود تشکل منسجم میان هنرمندان صنایع‌دستی بوده است، افزود: در همین راستا تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته و هیئت مؤسس آن شکل گرفته و مراحل عضوگیری و برگزاری مجمع عمومی در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: هدف از تشکیل این تشکل، واگذاری بخشی از امور از جمله فروش، حضور در نمایشگاه‌ها و پیگیری مطالبات به خود هنرمندان و تقویت نقش آنان در تصمیم‌گیری‌هاست.

وی با ارائه آمار تسهیلات پرداختی گفت: در سال گذشته ۸۵۵ نفر از فعالان صنایع‌دستی استان از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند که این میزان تسهیلات به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید و منجر به ایجاد ۷۵۹ فرصت شغلی شد.

امیرحسینی افزود: منابع این تسهیلات از محل بنیاد علوی، بنیاد برکت و وزارت میراث فرهنگی تأمین شده و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها برای جلوگیری از انحراف در دستور کار جدی اداره‌کل قرار دارد.

به گفته وی، بازدیدهای دوره‌ای از طرح‌ها انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، برخورد قانونی و هماهنگی با بانک‌های عامل صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین از اجرای طرح توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در سه شهر یاسوج، گچساران و دهدشت خبر داد و گفت: بازارچه دهدشت در بافت تاریخی در مراحل پایانی قرار دارد و بازارچه‌های گچساران و یاسوج نیز در حال ساخت هستند.

وی ادامه داد: در یاسوج نیز با اختصاص زمینی در پارک ولایت، بازارچه موقت صنایع‌دستی با دستور استاندار در حال ایجاد است تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را به‌صورت مستقیم عرضه کنند.

امیرحسینی توسعه فروش آنلاین را از دیگر برنامه‌های مهم این اداره‌کل دانست و افزود: با همکاری شرکت پست، امکان عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی از طریق سامانه‌های فروش و شبکه پستی فراهم شده و هر هنرمند می‌تواند غرفه مجازی اختصاصی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش صنایع‌دستی گفت: تجهیز روستاها به امکانات تولید، رنگرزی، شست‌وشو و بسته‌بندی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بسته‌بندی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه عنوان کرد و افزود: بدون بسته‌بندی مناسب، حتی محصولات باکیفیت نیز امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت و باید سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت شود.

وی همچنین بر ضرورت برندسازی محصولات تأکید کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا بسته‌بندی و برندینگ، شرط اصلی توسعه صادرات صنایع‌دستی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش واسطه‌ها در بازار صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه بازارچه‌ها، نمایشگاه‌های فصلی و فروش آنلاین می‌تواند به کاهش نقش دلالان و افزایش سهم هنرمندان از سود فروش کمک کند.

امیرحسینی در پایان با تأکید بر اهمیت همگرایی میان هنرمندان صنایع‌دستی گفت: وحدت و همکاری فعالان این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات و توسعه پایدار صنایع‌دستی در استان باشد.