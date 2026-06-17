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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

ضرورت ارتقای مهارت نیروی انسانی در گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

ضرورت ارتقای مهارت نیروی انسانی در گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نبود آموزش‌های تخصصی یکی از چالش‌های اصلی این حوزه در استان است که باید به‌صورت جدی برای آن برنامه‌ریزی شود.

به گزارش مهر، مجتبی امیرحسینی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه مهارت‌آموزی استان اظهار داشت: موضوع مهمی که باید به آن توجه ویژه شود، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه گردشگری و نحوه میزبانی از گردشگران است؛ به‌ویژه زمانی که مهمانان از میان متخصصان و سرمایه‌گذاران باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان افزود: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری انجام شده و اقامتگاه‌ها و واحدهای پذیرایی متعددی در استان ایجاد شده است، اما همچنان یکی از چالش‌های جدی، نبود آموزش کافی برای نیروهای فعال در این بخش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این کمبود آموزشی موجب بروز مشکلاتی در ارائه خدمات مطلوب به گردشگران شده و می‌تواند در جذب و ماندگاری مسافران در استان تأثیر منفی داشته باشد و در حالی که انتظار می‌رود فعالان این حوزه با رعایت استانداردهای حرفه‌ای، تجربه‌ای مطلوب برای گردشگران فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک پایگاه توسعه گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد تا افراد شاغل در بخش گردشگری بتوانند مهارت‌های لازم را کسب کنند.

امیرحسینی بیان کرد: هدف ما ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان و تبدیل آن به مقصدی جذاب برای گردشگران، متخصصان و سرمایه‌گذاران است؛ موضوعی که بدون توانمندسازی نیروی انسانی محقق نخواهد شد.

کد مطلب 6863078

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