به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی پاکستان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که شهباز شریف نخست‌وزیر و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور فردا به منظور شرکت در گفتگوهای ایران و آمریکا عازم سوئیس خواهند شد.

الجزیره در این خصوص اضافه کرد: نخست وزیر و فرمانده ارتش، ریاست هیئت پاکستانی را بر عهده خواهند داشت و برای تسهیل مذاکرات میان ایران و آمریکا تلاش خواهند کرد.

یک مقام آمریکایی نیز پیشتر اعلام کرد که انتظار می‌ رود جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا امروز (به وقت محلی) برای آماده‌ سازی مذاکرات با ایران راهی سوئیس شود.

وزارت امور خارجه پاکستان هم امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در «بورگن‌اشتوک» سوئیس برگزار خواهد شد.