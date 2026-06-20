تلاشهای گسترده اسلام آباد برای رفع موانع میان تهران و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام پاکستانی اعلام کرد که اسلام آباد در تماس با تهران و واشنگتن است و سخت تلاش میکند تا موانع را برطرف کند.
بر اساس این گزارش، واشنگتن پست به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد: اسلام آباد در تماس با تهران و واشنگتن است و سخت تلاش میکند تا موانع را برطرف کند.
همچنین واشنگتن پست به نقل از میانجیگران اعلام کرد: نه واشنگتن و نه تهران نمیخواهند روند صلح به طور کامل از هم بپاشد.
از سوی دیگر الحدث اعلام کرد که وزیر کشور پاکستان پیامهایی درباره مذاکرات مرتبط با لبنان را به تهران منتقل میکند.
همزمان برخی منابع به الحدث اعلام کردند: هیئت ایرانی تهدید به خروج از مذاکرات در صورتی که اسرائیل به حملاتش علیه لبنان ادامه دهد، کرده است.
این منابع افزودند که لبنان در حال حاضر چالش اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست.
منابع مذکور ماموریت وزیر کشور پاکستان را قانع کردن هیئت ایرانی برای مشارکت در مذاکرات دانستند.
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