به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد لبنان و اسرائیل خواهان امنیت هستند.

وی گفت: امیدواریم در پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع آتش‌بس در لبنان به پیشرفت دست پیدا کنیم.

ونس گفت: عازم سوئیس هستم؛ هیأت ایرانی نیز همین الان وارد آنجا شده و گفت‌وگوها به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

شبکه سی‌ان‌ان نیز دقایقی پیش اعلام کرد که ونس پایگاه مشترک هوایی اندروز را به مقصد سوئیس ترک کرد تا در مذاکرات با ایران شرکت کند.

این اظهارات ونس درحالی بیان می‌شود که توافق آتش‌بس یک‌طرفه نیست و رژیم صهیونیستی همچنان به نقض این آنش بس در لبنان ادامه می‌دهد.



