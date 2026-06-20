به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برن اعلام کرد که دیپلماتهای چندین کشور امروز شنبه در یک تفرجگاه سوئیسی در تلاش برای حفظ گفتگو در مورد تفاهم اولی میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ در غرب آسیا، دیدار کردند.
وزارت امور خارجه سوئیس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که دیپلماتها در حال مذاکره در اقامتگاه کوهستانی بورگناشتوک در نزدیکی لوسرن در مرکز سوئیس هستند.
یک منبع دیپلماتیک آگاه نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات در حال انجام در روز شنبه ماهیتی مقدماتی داشته است.
مذاکرات سطح بالا در مجتمع هتل در ابتدا برای روز جمعه برنامهریزی شده بود، اما با توجه به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همراه با نقض آتش بس، این روند لغو شد.
آر تی اس، ادعا کرد که هیئتهای فنی از ایالات متحده و ایران، به علاوه از قطر و پاکستان به عنوان میانجی، در این مذاکرات حضور داشتند.
وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: سوئیس همچنان به فراهم نمودن محیطی آرام و قابل اعتماد برای تسهیل مذاکرات در بورگناشتوک در مورد اجرای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران ادامه میدهد. دیپلماتهای کشورهای مختلف که در حال حاضر حضور دارند، به تلاشهای خود برای حفظ گفتگو ادامه میدهند. هیچ اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا بحثها نمیتوان ارائه داد.
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