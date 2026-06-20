دستگیری ۲ سارق سابقه دار در دامغان؛ ۲۵ فقره سرقت در کارنامه متهمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل در دامغان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با تاکید به اینکه چند تیم تخصصی برای بررسی بیشتر تشکیل شد، یادآوری کرد: همزمان گشت های انتظامی و رصد اطلاعاتی پلیس نیز فعال شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه اقدامات خاص پلیس در کمترین زمان ممکن به ثمر نشست، توضیح داد: طی عملیات غافلگیرانه دو سارق این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

عرب با تاکید به اینکه این سارق از متهمان سابقه دار بودند، ادامه داد: ۲۵ فقره سرقت در کارنامه این سارقان ثبت شده است.

وی افزود: پرونده متهمان تکمیل و به مراجع قضایی دامغان معرفی و سپس روانه زندان شدند.