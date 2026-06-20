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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰

عزاداری مردم کرمانشاه در شب ششم ماه محرم

عزاداری مردم کرمانشاه در شب ششم ماه محرم

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه و همزمان با شب ششم ماه محرم الحرام به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6866282

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