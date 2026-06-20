https://mehrnews.com/x3cnMd ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6866282 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ عزاداری مردم کرمانشاه در شب ششم ماه محرم کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه و همزمان با شب ششم ماه محرم الحرام به عزاداری پرداختند. دریافت 16 MB کد مطلب 6866282 کپی شد مطالب مرتبط قصه آرزویی که هنوز برای تعزیه برآورده نشده است عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام دودمه مردم کرمانشاه در اجتماع شیرخوارگان حسینی گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با مراسم شیرخوارگان حسینی برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر
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