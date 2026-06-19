https://mehrnews.com/x3cnm2 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6865243 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با مراسم شیرخوارگان حسینی کرمانشاه- صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با اجتماع شیرخوارگان حسینی برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6865243 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم برچسبها شیرخوارگان حسینی جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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