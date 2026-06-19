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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷

صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با مراسم شیرخوارگان حسینی

صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با مراسم شیرخوارگان حسینی

کرمانشاه- صد و یازدهمین اجتماع مردم کرمانشاه همزمان با اجتماع شیرخوارگان حسینی برگزار شد.

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کد مطلب 6865243

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