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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و یازدهمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6865245

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