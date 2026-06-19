https://mehrnews.com/x3cnm4 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6865245 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و یازدهمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6865245 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه صد و دهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
نظر شما