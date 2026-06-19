گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و یازدهمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام شهدای وطن را گرامی داشتند.