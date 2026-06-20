به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه انگلیسی «آبزرور» ( The Observer) گزارش داد که انتظار می‌رود کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس روز دوشنبه آینده از سمت خود استعفا دهد.

بر اساس این گزارش، استارمر هم‌زمان جدول زمانی مشخصی برای روند کناره‌گیری و ترک مقام نخست‌وزیری ارائه خواهد کرد.

تاکنون دفتر نخست‌وزیری انگلیس واکنشی رسمی به این گزارش نشان نداده است.

این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس نیز چند روز پیش کناره گیری از سمت خود را اعلام کرد.

وی به دلیل اختلاف نظرش با کر استارمر نخست وزیر کشورش در مورد بودجه استعفا داد.

جان هیلی در اولین اظهار نظر خود در این باره گفت: طرح دفاعی استارمر ناکام خواهد ماند و انگلیس را ناامن‌ تر می‌ کند.