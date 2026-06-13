رایزنی نخست‌ وزیر انگلیس با ترامپ درباره روند تفاهم با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، کر استارمر نخست‌ وزیر انگلیس امروز شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، نخست‌ وزیر انگلیس در این تماس، حمایت خود را از تلاش‌ های اعایی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با مذاکرات با ایران ابراز و از پیشرفت ادعایی حاصل شده در مذاکرات میان تهران و واشنگتن استقبال کرده و بر اهمیت اطمینان از اینکه هرگونه توافقی منجر به صلحی پایدار و بادوام شود، تأکید کرد.

در بیانیه صادره از سوی وبگاه دولت انگلیس در این خصوص آمده است: نخست وزیر اعلام کرد که لندن آماده حمایت از اجرای هرگونه توافق صلح و همکاری با شرکای بین‌المللی برای تضمین موفقیت آن است. سران دو کشور توافق کردند که آزادی دریانوردی باید برای کاهش تأثیرات اقتصادی جهانی احیا شود. آنها موافقت کردند که در ارتباط نزدیک باقی بمانند.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر ادعا کرد: قرار است توافق با ایران فردا یکشنبه امضا شود. بلافاصله پس از امضای توافق، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود!

وی بدون توجه به خط قرمز جمهوری اسلامی در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: در زمان مناسب و پس از آرام شدن اوضاع، برای جمع‌ آوری بقایای مواد هسته‌ای (اورانیوم غنی شده ایران) وارد عمل خواهیم شد. امیدواریم این روند به سرعت و به راحتی پیش برود. اگر این اتفاق نیفتد، ما بهترین جایگزین را داریم!

دونالد ترامپ سپس با تکرار عادت خودشیفگی خود ادعا کرد: توافق من با ایران دیواری است که مانع از دستیابی این کشور به هرگونه سلاح هسته‌ای می‌شود. ایران دیگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد و آن را چه از طریق خرید، توسعه یا هر وسیله دیگری به دست نخواهد آورد.

وی در ادامه رویکرد تناقض گویی خود، مدعی شد: توافق اوباما (برجام) راه را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هموار کرد، در حالی که توافق من کاملاً برعکس است. رابطه ما با ایران کاملا متفاوت و بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است! برخلاف صدها میلیارد دلاری که اوباما به ایران پرداخت کرد، هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد!

ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که پیشتر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با بیان این که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در روزهای آتی بالا است، گفت: برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.