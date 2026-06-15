به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌ها و قابلیت‌های محبوبی می‌شود که از نظر کارشناسان برای سلامت کاربران کم‌سن‌وسال در فضای آنلاین بسیار اعتیادآور تلقی می‌شوند.

انگلیس در سال‌های اخیر رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال شرکت‌های فناوری اتخاذ کرده و آنها را به اجرای سازوکارهای احراز سن، اصلاح الگوریتم‌ها و اخیراً جلوگیری از انتشار تصاویر مستهجن توسط کودکان ملزم کرده است.

با این حال، دولت کیر استامر در پی افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای حضور طولانی‌مدت کودکان در فضای آنلاین بر سلامت روان آنها، در حال بررسی اقدامات بیشتری است. استارمر در این زمینه با والدین کودکان گفت‌وگو کرده و شواهد مربوط به اجرای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا را نیز مورد بررسی قرار داده است.

نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرده است که افکار عمومی به‌درستی انتظار اقدام در این حوزه را دارند. وی پیش از اعلام سیاست جدید گفت: «ما به سیستمی که در حق کودکان کوتاهی می‌کند پایان خواهیم داد و با اقداماتی جسورانه، بهترین فرصت ممکن را برای آغاز زندگی در اختیار هر کودک قرار خواهیم داد.»

گاردین گزارش داده است که استارمر قصد دارد ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اعلام کند. با این حال، محصولات آنلاین مانند بازی‌های رایانه‌ای مشمول این ممنوعیت نخواهند شد، اما با محدودیت‌هایی از جمله جلوگیری از برقراری ارتباط کودکان با افراد ناشناس مواجه خواهند شد.