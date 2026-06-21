به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری هیئت فاطمیون قم با اشاره به مبانی اعتقادی اسلام، اظهار کرد: نخستین اصل در اندیشه اسلامی، توحید است و توحید به معنای یکتایی خداوند متعال و نفی هرگونه شریک و همتا برای پروردگار عالم است.
وی افزود: در مقاطعی برخی افراد تلاش کردند مفاهیم دینی را با برداشتهای نادرست و غیرمستند تفسیر کنند و حتی توحید را به مفاهیمی همچون وحدت اجتماعی یا همگرایی سیاسی فروکاستند در حالی که حقیقت توحید چیزی جز اعتقاد به خدای یگانه و نفی هرگونه شریک برای او نیست.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خداوند متعال تنها موجودی است که هیچ وابستگی و نیازی به غیر ندارد و همه موجودات عالم در اصل وجود و استمرار حیات خود نیازمند او هستند.
وی ادامه داد: انسان در تمام ابعاد زندگی خود وابسته به مجموعهای از عوامل و اسباب است و حتی اعضای بدن نیز برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند اما ذات اقدس الهی از هرگونه نیاز و وابستگی منزه است.
آقاتهرانی تصریح کرد: همین حقیقت سبب میشود که اطاعت مطلق نیز تنها شایسته خداوند باشد زیرا کسی که خالق انسان است حق دارد برای زندگی او قانون و چارچوب تعیین کند.
تنها خداوند حق تعیین حدود آزادی انسان را دارد
وی با بیان اینکه آزادی حقیقی در اندیشه اسلامی در چارچوب بندگی خداوند معنا پیدا میکند، گفت: هیچ فرد، دولت یا قدرتی حق ندارد انسان را به بندگی خود درآورد یا آزادی مشروع او را سلب کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: تنها کسی که حق تعیین حدود و قیود برای انسان را دارد خالق انسان است و به همین دلیل مسلمان موظف است رفتار و تصمیمات خود را با احکام الهی تنظیم کند.
وی اظهار کرد: برخی قدرتهای جهانی تلاش میکنند ملتها را به تبعیت از خواستههای خود وادار کنند اما منطق اسلام این است که انسان تنها در برابر خداوند سر تسلیم فرود آورد.
آقاتهرانی با اشاره به مفهوم توحید در عرصه تشریع بیان کرد: مسلمان باید در تمام امور زندگی خود به دنبال کشف حکم الهی باشد و بداند که معیار نهایی حق و باطل، شریعت الهی است.
وی ادامه داد: احکام الهی بر اساس خواست افراد یا سلایق سیاسی تغییر نمیکند و آنچه خداوند حلال یا حرام کرده تا قیامت اعتبار دارد.
حلال و حرام الهی تابع رأی اکثریت نیست
وی با اشاره به برخی تحولات فرهنگی در غرب گفت: در نظامهای لیبرالی گاهی ارزشها و ضد ارزشها بر اساس منافع سیاسی و انتخاباتی تغییر میکنند و موضوعاتی که روزی جرم یا ناهنجاری تلقی میشدند با تصمیم سیاستمداران به رفتارهای قانونی تبدیل میشوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در منطق اسلام چنین رویکردی پذیرفته نیست زیرا قانونگذار اصلی خداوند متعال است و هیچ مجلسی نمیتواند چیزی را که خدا حرام کرده حلال اعلام کند یا برعکس.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) نیز احکام را از جانب خود بیان نکردهاند بلکه هر آنچه از سوی ایشان ابلاغ شده بر اساس وحی الهی بوده است.
آقاتهرانی گفت: مسلمانان موظف هستند در تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی خود را با احکام الهی هماهنگ کنند و این مسئله مهمترین شاخص بندگی خداوند به شمار میرود.
وی افزود: فقه اسلامی برای رفتارهای انسان احکام مشخصی دارد و هر عمل در یکی از پنج عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح قرار میگیرد.
وی ادامه داد: انسان مؤمن ابتدا باید از محرمات پرهیز کند سپس نسبت به انجام واجبات اهتمام داشته باشد و در ادامه با عمل به مستحبات و دوری از مکروهات مسیر رشد معنوی خود را تکمیل کند.
اسلام تنها دین عبادات فردی نیست
آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد اجتماعی اسلام اظهار کرد: برخی تلاش میکنند اسلام را به مجموعهای از عبادات فردی محدود کنند در حالی که اسلام برای اداره جامعه نیز برنامه و الگوی مشخص دارد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه صرفاً به بیان احکام فردی نپرداختند بلکه حکومت اسلامی را پایهگذاری کردند و ساختار اداره جامعه را شکل دادند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرای بسیاری از احکام اسلامی بدون وجود حکومت امکانپذیر نیست و همین مسئله نشان میدهد که اسلام نسبت به مسئله حاکمیت و اداره جامعه نگاه جامع و کامل دارد.
وی ادامه داد: در نگاه اسلامی ملاک تصدی مسئولیتها ثروت، قدرت و نفوذ سیاسی نیست بلکه معیار اصلی شایستگیهای دینی و الهی است.
آقاتهرانی گفت: خداوند متعال در طول تاریخ، پیامبران را برای هدایت بشر برگزیده و مشروعیت آنان از نصب الهی ناشی شده است.
وی افزود: در مکتب اهل بیت(ع) نیز مسئله امامت بر اساس انتخاب الهی شکل گرفته و امامان معصوم(ع) از سوی خداوند برای هدایت جامعه معرفی شدهاند.
در عصر غیبت باید به سراغ فقیه جامعالشرایط رفت
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه اظهار کرد: اهل بیت(ع) در دوران غیبت تکلیف جامعه اسلامی را روشن کردهاند و مسلمانان موظفاند به فقیه جامعالشرایط مراجعه کنند.
وی افزود: برخی تصور میکنند مجلس خبرگان رهبری وظیفه نصب رهبر را بر عهده دارد در حالی که وظیفه این مجلس کشف و شناسایی فرد واجد شرایط است.
آقاتهرانی تصریح کرد: ولایت و مشروعیت از سوی خداوند است و خبرگان با بررسی شاخصهای شرعی، فردی را که دارای شرایط لازم است شناسایی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: همه قدرتها و اعتبارهای دنیوی موقتی و زودگذر هستند و انسان نباید دچار غرور و خودبزرگبینی شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تواناییها، موقعیتها و داراییهایی که انسان به آنها افتخار میکند در واقع امانتی الهی است و هر لحظه ممکن است از او گرفته شود.
آقاتهرانی با اشاره به تأثیر یاد مرگ در اصلاح رفتار انسان گفت: توجه به فناپذیری دنیا انسان را از غرور و تکبر دور میکند و او را متوجه حقیقت بندگی خداوند میسازد.
فرهنگ غربی به دنبال تغییر هویت نسل جوان است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانواده در تربیت نسل آینده اظهار کرد: والدین وظیفه دارند فرزندان خود را با معارف اسلامی، فرهنگ عاشورا و ارزشهای دینی آشنا کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان اسلام تنها به دنبال فشار سیاسی و اقتصادی نیستند، بلکه در عرصه فرهنگی نیز برای تغییر سبک زندگی جوامع اسلامی برنامهریزی میکنند.
وی بیان کرد: تجربه تاریخی برخی کشورهای اسلامی نشان میدهد که فاصله گرفتن از هویت دینی میتواند زمینهساز سلطه فرهنگی و سیاسی بیگانگان شود.
آقاتهرانی ادامه داد: خانوادهها باید نسبت به فضای مجازی، تولیدات رسانهای و الگوهای فرهنگی وارداتی حساس باشند و اجازه ندهند نسل جوان از هویت اسلامی خود فاصله بگیرد.
وی با تقدیر از حضور نوجوانان و جوانان در هیئتهای مذهبی گفت: مجالس اهل بیت(ع) یکی از مهمترین پایگاههای تربیت دینی و انقلابی نسل جدید به شمار میرود.
ملاک سنجش افراد، نسبت آنان با ولایت است
وی با تأکید بر اهمیت ولایتمداری اظهار کرد: برای سنجش میزان پایبندی افراد و جریانها به انقلاب اسلامی باید نسبت آنان با ولایت را بررسی کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که در دوران امیرالمؤمنین(ع) معیار حق، همراهی با امام معصوم بود، در عصر غیبت نیز ملاک تشخیص مسیر صحیح، تبعیت از ولایت فقیه است.
وی ادامه داد: ممکن است افراد و گروههای مختلف تحلیلها و دیدگاههای گوناگونی داشته باشند اما آنچه برای جامعه اسلامی حجت است مواضع و رهنمودهای ولی فقیه است.
آقاتهرانی گفت: ولایتمداری به معنای آن است که انسان خواستهها، سلایق و تحلیلهای شخصی خود را با رهنمودهای رهبری تنظیم کند و از تصمیمات ایشان تبعیت داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که هر جا جامعه اسلامی در مسیر ولایت حرکت کرده به عزت و پیشرفت رسیده و هر جا از این مسیر فاصله گرفته دچار آسیب شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: حضرت علی(ع) از دوران کودکی در دامان پیامبر اکرم(ص) تربیت شدند و همواره در مسیر اطاعت کامل از رسول خدا قرار داشتند و همین تبعیت زمینهساز دستیابی ایشان به عالیترین مراتب کمال شد.
وی ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، پایبندی به ارزشهای اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه بتواند مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.
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